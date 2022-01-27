Ситуацию с развитием информационных технологий в 2022 году оценил Алексей Кузовкин

Со временем овладения огнём или внедрением электричества сравнивается сегодняшняя эпоха развития информационных технологий. О мощном развитии ИТ-сферы рассказал Гендиректор компании «Инфософт» Алексей Кузовкин рассказал о мощном развитии ИТ-сферы. Им также определены тренды 2022 года – информационные технологии, которые будут развиваться наиболее активно.

Одно из важнейших направлений – Сохранение безопасности в сфере ИТ – одно из важнейших направлений. Рост числа виртуальных преступлений дал толчок совершенствованию механизмов для защиты устройств и данных в интернет-пространстве. Искусственный интеллект, использующий анализ запросов и прогнозирование дальнейших действий, становится киберохранником.

Все больше человек будет привлекать к работе роботов. Тенденция, когда автоматические алгоритмы начинают преобладать над простыми человеческими действиями, растет. На примере медицинских компаний это видно хорошо: рентгенограммы вручную уже практически не анализируют – это делает искусственный интеллект, возможности которого все больше превосходят знания и умения врача высшей квалификации.

Программы, задача которых – анализировать состояние оборудования и давать рекомендации по замене готового к поломке, активно внедряются на промышленных предприятиях, что в разы повышает эффективность производств. В бизнесе роботизация, пройдя этап создания рабочих инструментов, выходит на стадию создания мощной аналитической и прогностической базы.

Над усовершенствованием программ для взаимодействия человека и робота в мире работают самые передовые компании. Речь созданной специалистами OpenAI модели GPT-3 считалась неотличимой от человеческой, но компания планирует повысить возможности модели в 500 раз.

В разработках автопилотирования на автомобильном транспорте значительные успехи демонстрируют «Тесла», «Гугл» и «Эппл», есть наработки у российских компаний, например, КамАЗа, не отстает и Китай. В автопилотируемом судостроении лучшей обещает стать IBM: компания планирует осуществить проект по пересечению Атлантического океана кораблём под руководством ИИ в наступившем году.