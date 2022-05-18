Скандинавский Центр Здоровья приглашает россиян в Клинику интегральной и восстановительной медицины

В мае 2022 состоялось открытие Клиники интегральной и восстановительной медицины на базе Скандинавского Центра Здоровья – одного из крупнейших частных медицинских центров на востоке Москвы.
Интегральная медицина — это сочетание классических и смежных направлений для комплексного решения проблем со здоровьем. Такой подход помогает снизить биологический возраст, способствует замедлению процессов старения, увеличению жизненных ресурсов организма, оздоровлению и профилактике заболеваний.
В отличие от узкопрофильного специалиста врачи интегральной медицины смотрят на организм как на единое целое, используют классическую и альтернативную медицину, подбирают индивидуальные программы и методики оздоровления.
Врачи Клиники интегральной медицины занимаются лечением, профилактикой, выявлением патологий на ранних стадиях, мотивацией и обучением пациентов оставаться здоровыми.
Возможности Клиники интегральной и восстановительной медицины Скандинавского Центра Здоровья:
- системная интегральная оценка состояния здоровья;
- разработка индивидуального плана восстановления и лечения, включая проведение медикаментозного лечения, в том числе инфузионную терапию, массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию и другие направления;
- восстановительные программы в бассейне;
- косметологические услуги;
- восстановление пациентов с различными патологиями опорно-двигательного аппарата;
- постковидная реабилитация.
В Клинике интегральной медицины пациент может получить индивидуальное сопровождение врача, который разработает персональный план, точно подстроенный под потребности и цели пациента; анализ физической нагрузки: какие занятия будут наиболее эффективны для конкретного пациента; индивидуальные рекомендации по питанию, исходя из образа жизни, привычек, факторов старения, качества сна, а также программу по смене или коррекции образа жизни, разработанные под пациента. Все это поможет человеку улучшить комплексное состояние здоровья и нивелировать риски, а также наладить или поддержать эмоциональное и психическое состояние и минимизировать факторы стресса.
Помимо этого, в клинике оборудована СПА-зона с бассейном и банным комплексом, включающая русскую парную, турецкую баню хаммам, финскую сауну и инфракрасную кабину.
“Благодаря комплексному подходу мы имеем возможность не просто облегчить симптомы заболевания, а разобраться в причине их появления, таким образом мы решаем проблему в корне, а не поверхностно. Для пациентов со сложными диагнозами мы практикуем проведение консилиума с привлечением необходимых узкопрофильных специалистов в кратчайшие сроки.
Врачи интегральной медицины на базе Скандинавского Центра Здоровья проводят интегральную оценку здоровья, разрабатывают персональный план лечения, рекомендации по сохранению здоровья и предотвращению осложнений перенесенных травм и заболеваний, в том числе постоковидную реабилитацию.
В клинике предусмотрены все возможности диагностики, профилактики и лечения заболеваний: новейшее оборудование, собственная лаборатория, залы для занятий ЛФК, косметологические и массажные кабинеты”, – комментирует открытие Орлов Олег Сергеевич, руководитель Клиники интегральной и восстановительной медицины, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики.
Клиника интегральной медицины и восстановительного лечения расположена в восьми минутах ходьбы от станции метро Авиамоторная по адресу: улица 2-я Кабельная, дом 2, строение 26, для автомобилистов организована парковка.
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О Скандинавском Центре Здоровья:
Скандинавский Центр Здоровья – многопрофильный медицинский центр, обслуживающий взрослое население с 18 лет. Занимает 44 место в рейтинге аналитического центра Vademecum «ТОП-200 частных многопрофильных клиник России».
При создании Центра за основу была взята идея доступности медицинской помощи и комплексного подхода к здоровью, принятого в Скандинавских странах: все возможности по профилактике и поддержанию здоровья, диагностике, лечению и восстановлению после перенесенных заболеваний или оперативных вмешательств.