Скандинавский Центр Здоровья приглашает россиян в Клинику интегральной и восстановительной медицины

В мае 2022 состоялось открытие Клиники интегральной и восстановительной медицины на базе Скандинавского Центра Здоровья – одного из крупнейших частных медицинских центров на востоке Москвы.

Интегральная медицина — это сочетание классических и смежных направлений для комплексного решения проблем со здоровьем. Такой подход помогает снизить биологический возраст, способствует замедлению процессов старения, увеличению жизненных ресурсов организма, оздоровлению и профилактике заболеваний.

В отличие от узкопрофильного специалиста врачи интегральной медицины смотрят на организм как на единое целое, используют классическую и альтернативную медицину, подбирают индивидуальные программы и методики оздоровления.

Врачи Клиники интегральной медицины занимаются лечением, профилактикой, выявлением патологий на ранних стадиях, мотивацией и обучением пациентов оставаться здоровыми.

Возможности Клиники интегральной и восстановительной медицины Скандинавского Центра Здоровья:

системная интегральная оценка состояния здоровья;

разработка индивидуального плана восстановления и лечения, включая проведение медикаментозного лечения, в том числе инфузионную терапию, массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию и другие направления;

восстановительные программы в бассейне;

косметологические услуги;

восстановление пациентов с различными патологиями опорно-двигательного аппарата;

постковидная реабилитация.

В Клинике интегральной медицины пациент может получить индивидуальное сопровождение врача, который разработает персональный план, точно подстроенный под потребности и цели пациента; анализ физической нагрузки: какие занятия будут наиболее эффективны для конкретного пациента; индивидуальные рекомендации по питанию, исходя из образа жизни, привычек, факторов старения, качества сна, а также программу по смене или коррекции образа жизни, разработанные под пациента. Все это поможет человеку улучшить комплексное состояние здоровья и нивелировать риски, а также наладить или поддержать эмоциональное и психическое состояние и минимизировать факторы стресса.

Помимо этого, в клинике оборудована СПА-зона с бассейном и банным комплексом, включающая русскую парную, турецкую баню хаммам, финскую сауну и инфракрасную кабину.

“Благодаря комплексному подходу мы имеем возможность не просто облегчить симптомы заболевания, а разобраться в причине их появления, таким образом мы решаем проблему в корне, а не поверхностно. Для пациентов со сложными диагнозами мы практикуем проведение консилиума с привлечением необходимых узкопрофильных специалистов в кратчайшие сроки.

Врачи интегральной медицины на базе Скандинавского Центра Здоровья проводят интегральную оценку здоровья, разрабатывают персональный план лечения, рекомендации по сохранению здоровья и предотвращению осложнений перенесенных травм и заболеваний, в том числе постоковидную реабилитацию.

В клинике предусмотрены все возможности диагностики, профилактики и лечения заболеваний: новейшее оборудование, собственная лаборатория, залы для занятий ЛФК, косметологические и массажные кабинеты”, – комментирует открытие Орлов Олег Сергеевич, руководитель Клиники интегральной и восстановительной медицины, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики.

Клиника интегральной медицины и восстановительного лечения расположена в восьми минутах ходьбы от станции метро Авиамоторная по адресу: улица 2-я Кабельная, дом 2, строение 26, для автомобилистов организована парковка.

***

О Скандинавском Центре Здоровья:

Скандинавский Центр Здоровья – многопрофильный медицинский центр, обслуживающий взрослое население с 18 лет. Занимает 44 место в рейтинге аналитического центра Vademecum «ТОП-200 частных многопрофильных клиник России».

При создании Центра за основу была взята идея доступности медицинской помощи и комплексного подхода к здоровью, принятого в Скандинавских странах: все возможности по профилактике и поддержанию здоровья, диагностике, лечению и восстановлению после перенесенных заболеваний или оперативных вмешательств.