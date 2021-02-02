СКБ-банк начинает выпуск новой кредитной карты «ДА!». Держателям новой кредитной карты «ДА!» будет возвращаться до 15% от суммы покупок в виде бонусных баллов, при накоплении от 1000 баллов клиент сможет компенсировать любые покупки, совершенные в предыдущем месяце, 1 балл = 1 рубль. В списке преимуществ также удобный льготный период, распространяющийся на все операции, включая снятие наличных и возможность бесплатного обслуживания.

«Название «ДА!» является ответом на многие вопросы, которые обычно задают владельцы кредиток. Предусмотрены выгодные условия: период без оплаты процентов 56 дней, бесплатное обслуживание карты при определенной сумме покупок в месяц и возможность оформления без визита в банк», – комментирует Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка.

Владельцы карты всегда смогут воспользоваться удобным и современным мобильным приложением СКБ-банка, где можно посмотреть остаток по карте, оно напомнит об окончании льготного периода и подскажет минимальную сумму с датой оплаты.

Для оформления карты не потребуются справки, нужен только паспорт*. Оформить карту можно классическим способом – при визите в СКБ-банк или удаленно, заполнив онлайн-заявку на сайте СКБ-банка. Решение будет в течение пяти минут, после чего забрать карту можно в офисе банка в день готовности. Сейчас получить карту можно будет в офисах банка в Екатеринбурге и Москве, в ближайшее время список городов расширится, кроме того станет возможна доставка карты.

*справка о доходах не требуется при лимите кредитования до 300 000 рублей