«Сколько стоит мечта?»: блогер Ольга Нечаева отдыхает на Мальдивах за 1,7 миллиона рублей

Январский отдых чета блогеров Нечаевых решила провести на Мальдивских островах.

Ольга Нечаева (akuna_matata__official) с удовольствием транслируют атмосферу и условия на острове в своем Instagram, отмечая все плюсы, которые можно получить за 1.7 млн рублей на 4ых взрослых и одного ребенка. Ведь сегодня Ольга может себе позволить осуществить давнюю мечту!

Ольга Нечаева: «Прямой перелет, всего 20 мин на гидросамолёте до огромного острова с развлечениями, барами и бассейнами, питание «все включено» и два вида пляжа!»

Демонстрируя все прелести отдыха, Ольга откровенно рассказывает о ценах и рассуждает на тему того, стоят ли Мальдивы таких денег, призывая своих подписчиков поделиться своими соображениями по данному вопросу. Вспоминая свою первую попытку отдохнуть на островах 1.5 года назад, Ольга расписывает цену путевки в 300тыс рублей и задорно смеется, что у них не хватало на это средств. Она обращает внимание, что данная сумма включала даже не полное питание и совершенное отсутствие каких-либо развлечений, но одно оставалось неизменным: лазурная вода и белый песочек. Поэтому молодожены решили, что лучше поехать на полный сервис в Турцию, чем на «голые» острова.

Ольга Нечаева: «Мальдивы могут быть дешевле, но за такие, всё равно большие деньги, вы получите только белый песок и лазурную водичку. Стоит ли оно того?? Не знаю! 1.5 года назад мне казалось «ДА!». Это было мечтой! А мечта цены не имеет! Но, благо нам даже на «бюджетные» Мальдивы тогда не хватило, и мы поехали в Турцию».



Ольга Нечаева: https://instagram.com/akuna_matata__official?igshid=dderygsm3vg

Максим Нечаев: https://instagram.com/nechaev_omg?igshid=1dsm8y9pt7mej