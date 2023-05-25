Скорая помощь Петербурга получила первый автомобиль нового бренда Sollers

Общество
25 мая 2023

Группа компаний «Аларм-Моторс» передала Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга (ГССМП) первый автомобиль Скорой помощи, изготовленный на базе Sollers Atlant. Проект поддержан Правительством Санкт-Петербурга.

Модель Sollers Atlant производится на автозаводе группы «Соллерс» в городе Елабуга Республики Татарстан. Переданный автомобиль был изготовлен с учетом требований специалистов ГССМП на производственном участке «Аларм-Моторс», открытом и сертифицированном в 2021 году на Коломяжском проспекте.

— Автомобиль скорой медицинской помощи – это отдельный вид транспортного средства, а переданный экземпляр уникален тем, что создан по проекту, разработанному нашим холдингом совместно с медицинскими работниками станции скорой помощи, — отметил директор управления по работе с корпоративными клиентами «Аларм-Моторс» Евгений Кабанов. – В этом автомобиле самым важным является оснащение салона, где оказывается экстренная помощь пациентам. Мы разместили удобные кресла для врачей, ящики, полки и крепления для медицинского оборудования, которые, как и держатели капельниц, находятся на доступном расстоянии для специалистов. Оборудование располагается так, что создает достаточно пространства для оперативной работы с пациентом. Также в медицинском салоне реализовано равномерное поддержание температуры путем разводки системы кондиционирования по всей его длине.

Автомобиль Sollers Atlant, который получила Станция скорой помощи, оснащен дизельным двигателем класса Евро-5 объемом 2,7л и мощностью 150 л.с. Полная масса машины составляет 3,5 тонны. В ней одновременно может находиться до 5 человек – медицинских специалистов и пациентов. 

«Аларм-Моторс» и «Соллерс» сотрудничают более 15 лет. В 2022 году «Аларм-Моторс» стал первым в России дилером марки Sollers, открыв в Санкт-Петербурге автосалон бренда на Коломяжском проспекте, где исторически размещаются коммерческие автомобили, представленные в портфеле холдинга. Площадка включает станцию техобслуживания, малярно-кузовной цех и производственный корпус.

Модельная линейка Sollers на данный момент состоит из автомобилей Atlant и Argo, на которые предоставляется двухлетняя гарантия без ограничения по пробегу.

В 2023 году «Аларм-Моторс» планирует реализовать в Санкт-Петербурге свыше 1000 автомобилей Sollers, что позволит занять более 10% рынка марки в России и около 50% в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей 14 брендов. В 2022 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 7272 новых легковых и коммерческих автомобилей, а также машин с пробегом.

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