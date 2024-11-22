SLENERGY выпустил систему iShare-Home Residential Smart Solar System

SLENERGY, поставщик интеллектуальных энергетических решений, выпустил систему iShare-Home Residential Smart Solar System, предоставляющую надежное и доступное решение для солнечной энергетики.

Система Slenergy iShare-Home Residential Smart Solar System использует комплексный подход к универсальным продуктам, оптимизируя процесс и избавляя от необходимости обращаться к нескольким производителям и поставщикам, чтобы клиенты экономили время и деньги.

Кроме того, iShare-Home Residential Solar Energy Solution имеет широкий спектр внутренних компонентов и оборудования, которые соответствуют мировым отраслевым стандартам., Slenergy предлагает полную линейку гарантий на все основные продукты и компоненты в фотоэлектрических комплектах и решениях для солнечной энергетики.

При проектировании системы Slenegy iShare-Home основное внимание уделяется стандартизации и высокой совместимости. Монтажная конструкция соответствует требованиям к нагрузке и монтажу в большинстве областей рынка, в то время как стандартизированная конструкция кабеля обеспечивает простоту монтажа и обслуживания. Накопитель энергии использует наименьший модульный блок мощностью 2,56кВтч, что дает клиентам гибкость для удовлетворения их конкретных потребностей.

С точки зрения производительности и эффективности система iShare-Home выделяется следующим: Фотоэлектрические модули обеспечивают высокую эффективность и мощность, достигая максимальной эффективности 21,8% и мощности модуля до 425 Вт. Инверторы оснащены технологией двойного MPPT для гибкости компоновки и дизайна с максимальной эффективностью до 98,2%. Технология аккумулятора использует элементы LiFeO4 с высокой скоростью зарядки, обеспечивая превосходную производительность благодаря удаленной диагностике и мониторингу данных в режиме реального времени.

Кроме того, система Slenergy iShare-Home обеспечивает другие преимущества. Собранные на заводе и предварительно подключенные проводные соединения обеспечивают легкую автоматическую установку, сохраняя при этом безопасность и функциональность. Фотоэлектрические модули отличаются элегантным, минималистичным дизайном, улучшающим эстетику вашего дома. А благодаря функциям удаленного обновления и сигнализации об отказе оборудования мониторинг и управление вашей системой просты и удобны.