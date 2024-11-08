Слияние культуры и стиля: обзор дизайнерских коллекций на Московской неделе моды

Российские бренды приобретают все большую известность и популярность благодаря Московской неделе моды. Стремление оживить традиционные мотивы в современной fashion-индустрии задает тон основным трендам. Это событие не только демонстрирует успехи отечественной моды, открывая новые имена талантливых дизайнеров, но и предоставляет платформу для продвижения брендов как на российском, так и на мировом рынках. Немаловажная часть Московской недели моды — открытый маркет, где реализуются дизайнерские коллекции на любой вкус. В этой статье мы подобрали самые интересные бренды, о которых нужно знать каждому, кто интересуется модой.

‘Rishi (Санкт-Петербург)

Основатель и дизайнер бренда ‘Rishi, Маргарита Резникова, представляет коллекцию, в которой важными факторами стали: эксклюзивность в дизайне, комфорт, управление медленной модой и цикличное производство. Каждый предмет одежды является эксклюзивным и никогда не повторяется. В базовой коллекции используется кашкорсе — трикотаж в рубчик, — а экологическая чистота бренда снижает воздействие на окружающую среду.

Bugera (Москва)

Коллекция «Эффект бабочки» гармонично сочетает экологичность и креативность. Она вдохновлена красотой и постоянной трансформацией природы. В основу дизайна лег символизм бабочек: их узоры, яркие цвета, придающие одежде живость и уникальность. Коллекция состоит из уникальных пиджаков-трансформеров, рубашек с нашивками и разрезами, футболок оверсайз, худи и джинсов. Каждая из этих вещей представлена в единственном экземпляре. Коллекция отражает осознанный подход к потреблению и стремится создать более экологичное будущее моды.

Stratopacks (Люберцы)

Олег Савин, создатель бренда, был вдохновен трудами советских инженеров и своим собственным опытом в конструировании военного снаряжения, декораций и костюмов для кино. Он создал бренд, повторно использующий летную экипировку. В основе бренда лежат разработки советских ученых и конструкторов, проверенные сотнями полетов в космос. Коллекция создана с сохранением особенностей кроя и необходимых элементов. Каждая представленная сумка уникальна, благодаря ручной работе и отказу от массового производства ради сохранения экологии. В данных аксессуарах присутствуют новые формы, текстуры, фурнитура и более легкие модели, подходящие для лета.

Vira Plotnikova

Российский бренд Vira Plotnikova представит свою коллекцию на Московской неделе моды, где, оставаясь верным своему ДНК, бренд продолжит радовать идеальными шубками Teddy из инновационного шерстяного меха Merino WoolFur. Коллекция включает модели классического кроя, а также сезонные новинки, отражающие современные тренды, все с неизменным премиальным качеством и стилем. В основе коллекции — фирменный, экологичный и гуманный материал, изготовленный из шерсти мериноса, который гармонично вписывается в современный образ жизни. В линейке представлены как классические Teddy Coat, так и трендовые модели с длинным ворсом, пушистым мехом, а также двухсторонние дубленки и леопардовые варианты. Цветовая палитра коллекции богата – более 50 цветов и оттенков, в том числе новинки: шоколад, пыльная роза и лаванда.