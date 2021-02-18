Сложнейшие операции онкобольным проводят в Первой онкологической больнице

15 октября 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин в сопровождении руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, а также главного внештатного патологоанатома Москвы Никиты Савелова, посетил с рабочим визитом Первую онкологическую больницу города Москвы.

Это учреждение проводит амбулаторное и стационарное лечение онкопациентов и включает в себя хирургический корпус, Центр патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики, а также Центр амбулаторной онкологической помощи.

Новый хирургический корпус больницы работает по современным медицинским стандартам, благодаря чему для всех пациентов онкологического профиля доступно эффективное хирургическое и терапевтическое лечение. Модульные операционные Первой онкологической больницы позволяют выполнять не только лапароскопические органосохраняющие операции, но и микрососудистую аутотрансплантацию.

Мэр отметил, что объем оказываемой медицинской помощи онкопациентам ежегодно растет. Этому способствует создание профильных онкологических центров, таких как Первая онкологическая больница города Москвы. Важную роль в работе этих учреждений играют Центры патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики, которые сегодня работают по современным стандартам.

В состав центра входят: патологоанатомическое отделение, лаборатория генетики и цитологическая лаборатория, а также клиническая база кафедры патологической анатомии Российской медицинской академии последипломного образования Минздрава России.

Все исследования проводятся в рамках полиса ОМС.

В Центре патологоанатомической диагностики Первой онкологической больницы города Москвы за последний год с целью модернизации было установлено 42 единицы современной техники. Главный врач больницы Всеволод Галкин считает, что такое оснащение помогает в работе сотрудников, а также в поддержании объема оказываемой плановой помощи на должном уровне.

Несмотря на трудную эпидемическую ситуацию, онкологическая служба продолжает работать в полном объеме.

Более того, по сравнению с предыдущим годом производительность значительно выросла. Особенно это касается молекулярно-генетических исследований, на основании которых назначается таргетная и иммунотерапия.

В ГКОБ №1 ежедневно исследуют более 400 иммуногистохимических препаратов, а в год обслуживают более 20 000 пациентов. Современные технологии помогают хранить информацию в электронном виде, проводить телемедицинские консультации с врачами из регионов, а также с коллегами из Европы и других стран.

Благодаря этому можно рассмотреть и обсудить наиболее сложные случаи. Все данные пациента оцифровываются. Вне зависимости от местонахождения учреждения, есть возможность получить доступ к необходимым данным, что позволяет расширить функциональные возможности сотрудников и самого учреждения.