Smartee представила два десятилетия прогресса на 99-м конгрессе EOS в Афинах

Компания Smartee Denti-Technology, пионер в области производства прозрачных элайнеров с 20-летним опытом независимых исследований и разработок и более чем 850 зарегистрированными патентами, представила свои достижения за два десятилетия и полный ассортимент продукции на 99-м Конгрессе европейского ортодонтического общества (EOS).

Smartee brings full range of products with distinctive features (PRNewsfoto/Smartee Denti-Technology)

Европейское ортодонтическое общество стремится развивать все аспекты ортодонтии и ее связь с сопутствующими видами искусства и науками на благо общества. Эта дочерняя организация всемирной федерации ортодонтов приглашает ортодонтов со всего мира на ежегодный конгресс, который каждый раз проводится в разных европейских странах.

Smartee’s booth drew significant attention from orthodontists (PRNewsfoto/Smartee Denti-Technology)

Компания Smartee разработала ряд решений S1-S21, адаптированных для различных клинических сценариев, и постоянно модернизирует их для удовлетворения различных стоматологических потребностей. Каждая серия изделий предназначена для удовлетворения вполне определенных потребностей пациентов и обеспечивает комплексный уход и эффективное лечение.

Компания Smartee использует технологию искусственного интеллекта, предлагая комплексное цифровое решение, которое повышает точность и безопасность планирования лечения. Ключевыми особенностями технологии являются алгоритм Smartee Med-AI для мгновенной трехмерной визуализации корней, программные средства измерения CEPH для точной диагностики пациентов и функция Smartee iFast для целостного моделирования вида до и после. Эти инструменты позволяют ортодонтам осуществлять превосходное лечение пациентов благодаря эффективному и действенному планированию.

Компания представила полный ассортимент продукции с отличительными особенностями: в том числе систему Smartee GS с использованием технологии незаметного изменения положения нижней челюсти для ее смещения вперед и коррекции ВНЧС при лечении сильных нарушений прикуса класса II; систему Smartee ⍺ с использованием различных многослойных композитных стоматологических листовых материалов для круглосуточного применения; систему Smartee GE — классический продукт на основе глобальной базы данных более чем 1,6 млн пациентов; и системы Smartee Kinder и Smartee Teen, одобренные Disney IP и являющиеся ортодонтическими решениями, предназначенными специально для молодых пациентов.

Smartee exhibiting at the 99th European Orthodontic Society Congress 9-13 June 2024, Athens, Greece (PRNewsfoto/Smartee Denti-Technology)

В рамках участия в EOS компания Smartee провела образовательный семинар под руководством доктора Тао Го (Tao Guo), который предоставил участникам ценную информацию о технологии коррекции положения нижней челюсти системы Smartee GS, предназначенной для лечения серьезных смещений челюсти с использованием очень индивидуальных прозрачных элайнеров.