Смешанные единоборства: бои по правилам

Единоборства всегда были популярным видом спорта в нашей стране. Практически каждый отец стремится отдать сына на какую-нибудь борьбу: бокс, каратэ или тхэквондо, чтобы мальчик вырос настоящим мужчиной. Детские секции процветают, а что же происходит с профессиональным спортом?

Наверное, все слышали про смешанные единоборства, которые уходят корнями в Древнюю Грецию. В новейшей истории ММА стали популярны в 90-х годах, когда были созданы соответствующие клубы и организации. Правила ведения боя тогда были достаточно примитивными, что вызвало справедливую критику в связи с чрезвычайной опасностью для здоровья и жизни участников.

Замечания были услышаны, и промоутеры начали активно приводить ММА к соответствию цивилизованным стандартам. Благодаря их усилиям смешанные единоборства стали одним из наиболее быстро развивающихся видов спорта в мире, превратившись из полулегальных кровавых поединков в популярное зрелищное предприятие с турнирной сеткой, строгим разделением на весовые категории и т.д.

В России комиссия Министерства спорта РФ официально признала ММА самостоятельным видом спорта ровно 10 лет назад. Спустя 2 года в стране была основана вышедшая из бойцовского клуба лига под названием АСВ — Absolute Championship Berkut. С 2018 года она называется Absolute Championship Akhmat — АСА — и сегодня проводит турниры по всему миру при поддержке своего генерального партнера — букмекерской конторы 1хСтавка.

АСА имеет жесткую идеологию, включающую принципы уважения, равенства и справедливости. Серьезная дисциплина, беспристрастное судейство и независимая политика — отличительные черты лиги, которая декларирует превосходство спортивной составляющей над шоу-эффектами.

В уходящем году запланированы еще два турнира, которые вы можете успеть посмотреть (оба пройдут в Москве): 16 декабря а Баскет Холле чемпион Абубакар Вагаев будет защищать титул в бою против Виталия Слипенко (АСА 149), а 23 декабря на ЦСКА Арене зрителей ждет чемпионский бой Алихана Сулейманова и Ислама Омарова (АСА 150).

Надо сказать, что смешанные единоборства пользуются вниманием среди болельщиков, которые готовы платить за трансляции боев и активно делают ставки на своих фаворитов. Так, по данным беттинговой компании 1хСтавка, на победу Виталия Слипенко в ближайшем бою ставят с кэфом 3.32, на его соперника — 1.29. Сила и мужество бойцов заслуживают уважения, и развитие смешанных единоборств как профессионального вида спорта, безусловно, повышает интерес молодежи к здоровому образу жизни и культуре физического развития.