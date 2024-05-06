СМИ: Канал RTVI продвигает эротическую повестку

Общество
6 мая 2024

Журналисты издания EADaily призывают дать оценку деятельности канала RTVI. Канал позиционирует себя в качестве «международного американского канала». Его программа насыщена материалами антироссийской направленности и сюжетами о наиболее низменных сексуальных проявлениях.

Ранее канал RTVI взял интервью у Посла ЕС в России Ролана Галарага. На него обратил внимание МИД РФ, выпустивший специальное заявление, в котором дипломаты указывают, что материал содержит набор русофобских пропагандистских тезисов.

Журналисты EADaily считают, что вся деятельность RTVI вызывает вопросы, достаточно обратить внимание на продвижение каналом эротической повестки. Например, на канале выходит подкаст с пикантным заголовком «Встал вопрос». В нем обсуждаются секс-игрушки, польза мастурбации, влияние орального секса на отношения, техники получения оргазма и т.д.

По мнению журналистов, сюжеты RTVI все больше напоминают аналогичные сюжеты печально известного «Дома 2». И этому едва ли стоит удивляться: экс-сотрудник «Дома 2» Филипп Долгоруков работает на канале в должности креативного продюсера.

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