СМИ поддержали продукты компании GWM на новых энергоносителях в Австралии

Недавно на международном медиа тест-драйве в Австралии компания GWM, являющаяся одним из крупнейших автопроизводителей в Китае, представила свои последние продукты на новых энергоносителях. На конференции данного мероприятия руководитель австралийского подразделения GWM системно представил средствам массовой информации стремление компании развивать рынок новых энергоносителей и ее зарубежный стратегический план «ONE GWM» в отношении транспортных средств на новых энергоносителях, включая построение глобального плана исследований и разработок на основе лесной экосистемы.

Поскольку тест-драйв проводился в AARC — престижном профессиональном испытательном полигоне Мельбурна, охватывающем практически все сценарии вождения в Австралии — были проведены тщательные испытания эффективности управления транспортным средством, надежности, шума, торможения, системы контроля тяги и т. д.

В Австралии впервые была представлена модель гибридного электромобиля HAVAL H6. Увеличение ее объемов продаж позволило бренду войти в списки покупок многих австралийских потребителей в качестве гибридной модели. В этот раз в ходе тест-драйва представители средств массовой информации согласились с тем, что хорошо зарекомендовавшая себя гибридная технология данной модели станет сильной точкой опоры, которая поможет GWM стать одним из основных брендов в Австралии.

На этом мероприятии впервые в Австралии была представлена серия ORA от GWM. В ходе тест-драйва ультрасовременный модный дизайн бренда и всеобъемлющий потенциал продукта помогли ORA от GWM завоевать единодушное признание СМИ. На момент появления этих двух чисто электрических моделей, представители средств массовой информации их беспрерывно фотографировали, так как сначала они были впечатлены их обтекаемым дизайном, а затем ускорением и плавностью, характерными для чисто электрических транспортных средств. Представители СМИ убедились, что серия ORA от GWM окажет огромное влияние на австралийский рынок новой энергии.

В Австралии, являющейся раем для внедорожников, остается популярной модель TANK300 от GWM. Представители средств массовой информации очень хотели ознакомиться с ее интеллектуальными, роскошными и внедорожными характеристиками, и модель TANK300 от GWM оправдала их ожидания и с большим успехом проявила себя в сценариях подъема на склонах и преодолении водных преград, полностью заслужив репутацию «роскошного внедорожника».

Международные СМИ широко одобрили данное мероприятие. Представители СМИ заявили, что этот интенсивный тест-драйв транспортных средств GWM на новых энергоносителях дал им возможность ознакомиться с передовыми технологиями компании в области гибридных и чисто электрических продуктов, а также ощутить силу и уверенность GWM на австралийском рынке. Впоследствии компания GWM организовала конференцию с участием более 100 дилеров Австралии в целях укрепления их доверия.

В настоящее время компания представила целый ряд продуктов на новых энергоносителях по всему миру, а такие модели на новых энергоносителях, как серии TANK и ORA от GWM, в скором времени появятся в Австралии в 2023 году.