Источники ФАН сообщили об освобождении незаконно удерживаемой в США россиянки Миры Тэрады. В скором времени она должна вернуться в Россию.

Гражданка РФ была задержана в декабре 2018 года в Финляндии по запросу американских властей. Спустя полгода Тэрада была экстрадирована в США и необоснованно приговорена к тюремному заключению за содействие в отмывании денег и распространении наркотиков. По словам россиянки, преступления совершал ее муж американец, а она оплачивала счета его деньгами.

Срок заключения Миры Тэрады истек 29 января 2021 года, после чего она была перемещена в депортационный центр, где содержалась в ужасных условиях. Два месяца бюрократическая система США не могла оформить документы для депортации россиянки.

Мать Тэрады Светлана Рогожина обратилась за помощью в Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Руководитель организации Максим Шугалей пообещал сделать все возможное для ее возвращения домой.

Известно, что муж Тэрады Алет избивал россиянку, подвергал ее унижениям и не давал общаться с родными. По данным ФАН, избежать уголовного наказания за свои преступления американцу позволили связи с влиятельными чиновниками и сотрудниками спецслужб.