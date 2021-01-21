Смягчение ограничений: в Сочи и Краснодаре открылись театры и концертные залы

В четверг, 21 января в Краснодарском крае возобновили работу учреждения культуры. Это стало возможно благодаря тому, что на Кубани улучшилась эпидемическая ситуация. Решение о смягчении эпидограничений и возобновлении работы учреждений культуры было принято на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе Covid-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В документе говорится о том, что с 21 января возобновляется работа дворцов культуры, театров и концертных залов. При этом администрация упомянутых заведений должна обеспечивать соблюдение введенных ранее Роспотребнадзором противоэпидемических правил и норм. В холлах и залах будут установлены санитайзеры, а заполняемость учреждений не должна превышать 15%. Благодаря губернаторскому постановлению, в регионе возобновили работу свыше 1 тыс. учреждений культуры.

«Вся наша семья считает себя истинными театралами. С терпением ждали, когда отменят ограничения и откроется наш любимый органный зал. Очень рады, что в городе Сочи наконец-то открыт театральный сезон», – поделилась сочинка Анжелика Шнайдер.

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