«Смоленский пассаж» в Москве 16 ноября 2021 года открыл вторую очередь

Торговый центр бизнес-класса «Смоленский пассаж» 16 ноября 2021 года порадовал своих посетителей открытием второй очереди. Застройщиком выступила «Корпорация «А.Н.Д.», которую возглавляет генеральный директор Саит-Салам Гуцериев. Работы выполнялись по плану британского архитектурного бюро Chapman Taylor. Глава корпорации отметил, что в данное строение было вложено 175 млн долларов.

В здании ТЦ размещены магазины, сетевые маркеты и другие торговые точки. В новом здании уже работают торговые предприятия сети «Стокманн» и «М-видео», вскоре должен открыться и кинотеатр «Пять звезд». Строение площадью около 60 тысяч м2 имеет 15 этажей, 4 из которых размещены под землей.

Пандемия коронавируса немного снизила количество посетителей ТЦ. По данным ТАСС, в 2021 году трафик составляет 85% от уровня 2019 года. Но в дальнейшем есть шансы увеличить количество визитеров «Смоленского пассажа». «На 2023 год статистика должна показать рост посетителей еще на 20%», — указывает Гуцериев.

Введение QR-кодов с 1 февраля не должно негативно сказаться на работе ТЦ, владельцы магазинов имеют время для внедрения нововведений в действие.