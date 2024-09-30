Собрание фарфора Е. Н. Батуриной: высокая художественная и материальная ценность коллекции

Собранная Е. Н. Батуриной коллекция русского и европейского фарфора имеет высокую историческую, художественную, культурную и искусствоведческую ценность. Последовательность, структурированность и целостность собрания – то, что делает коллекцию исключительно ценной, считает доктор искусствоведения, директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская. При этом она подчеркнула внушительность и несомненность материальной ценности собрания, которое может стоить более четверти миллиарда долларов (это приблизительные оценки экспертов).

При участии ведущих искусствоведов крупнейших музеев Москвы и Санкт-Петербурга, российских и иностранных экспертов, академиков и профессоров искусствознания недавно в Москве состоялась презентация каталога, в котором подробно описана коллекция русского императорского фарфора Елены Батуриной. Издание названо «Война и мир в русском фарфоре из собрания Е. Н. Батуриной». Это три тома, посвященных разной тематике фарфоровых изделий и соответственным образом озаглавленных: «СЛАВА. Русский императорский фарфор: вещи поднесения», «ВОЙНА. Предметы с росписью военными фигурами» и «МИР. Парадный фарфор русского стола».

Не все предметы коллекции включены в каталог: общее количество фарфоровых произведений коллекции превышает 2000, а в издании описаны 1500 изделий. Но, отражая художественный контекст, они охватывают все важнейшие явления в истории русского фарфора, имеют восстановленные по архивным источникам даты создания. В каталоге есть 500 уникальных фарфоровых предметов, представляющих особую ценность: их невозможно отыскать в каких-то других частных или музейных собраниях.

Над созданием академического издания семь лет работали более 100 специалистов. Порядка 50 проектов форм и оригинальных эскизов росписи опубликованы в нем впервые. Каталог наполнен уникальными фотографиями и документами: более 300 имен первых владельцев и заказчиков, свыше 1200 графических источников, 800 архивных свидетельств. Собрание Елены Батуриной является крупнейшим из когда-либо созданных частных коллекций русского императорского фарфора в мире – это стало понятно с выпуском каталога.

О высокой значимости каталога и коллекции заявили в подготовленном для презентации докладе Джон Боулт, создатель и директор Института современной русской культуры при Университете Южной Каролины, и Николетта Мислер, профессор Университета востока Л’Ориентале, руководитель центра по изучению русского искусства при Л’Ориентале.

Также высочайшую оценку изданию «Война и мир в русском фарфоре из собрания Е. Н. Батуриной» и коллекции дали: Ираида Ботт, заместитель директора по научной и просветительской работе музея-заповедника «Царское Село»; Игорь Духан, профессор и заведующий кафедрой искусства Белорусского государственного университета, доктор философских наук, член Европейского общества культуры и Академии архитектуры; Сергей Авдонин, директор государственного музея «Останкино и Кусково»; Хазар Зейналов, искусствовед, заместитель директора Института архитектуры и искусства, доцент Института истории искусств Национальной академии наук Азербайджана; Пьер-Кристиан Броше, куратор направления «Современное искусство» в Школе дизайна и руководитель юнита HSE MUSEUMS LAB в Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ, коллекционер и организатор выставок современного искусства.

Каталог можно найти сегодня не только в искусствоведческих образовательных учреждениях, но и в крупнейших музеях и библиотеках России и мира.

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