Собственную формулу прибыльного майнинга представила компания Intelion Data Systems на II Ежегодном саммите по криптовалютам и блокчейн-технологиям

С 26 по 27 апреля 2023 года в Москве на территории Music Media Dom прошел второй крупнейший саммит по криптовалютам и блокчейн-технологиям — Crypto Summit 2023. Компания Intelion Data Systems, промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования, представила на мероприятии собственную стратегию прибыльного майнинга, которая учитывает цикличность рынка, а также выгоды, которые открываются перед инвесторами, приобретающими майнинговое оборудование, используя механизм финансового лизинга.

По мнению экспертов компании, сегодня самое время пересмотреть основные финансовые схемы и инструменты, используемые в криптоиндустрии. Этой теме было посвящено выступление коммерческого директора Intelion Data Systems, Антона Гонтарева. На сегодняшний день майнинговое оборудование в России в большинстве случаев продается по полной предоплате. Между тем, анализ рынка показывает: клиентам интересны и другие варианты покупки, например, сделки с дофинансированием. Востребованность подобных финансовых инструментов объяснима более щадящими условиями расчета, а также рядом преимуществ, реальных и потенциальных, которые предоставляет эта схема.

«В конце 2019 мы начали продавать майнинговое оборудование в рассрочку, и практически сразу отметили, что подобная услуга очень востребована, — пояснил Антон Гонтарев. — Покупка майнингового оборудования в финансовый лизинг доступна как для юридических, так и физических лиц. Стоит подчеркнуть, что в дополнении к получению своеобразного кредитного плеча, юридическим лицам этот инструмент позволяет еще и сэкономить до 40% на налогах за счет сокращения налога на прибыль и возврата НДС. Мы абсолютно открыты для своих клиентов-инвесторов и предлагаем им решения и стратегии, которые используем сами и которые неоднократно доказывали свою эффективность», — добавил он

В Intelion Data Systems напомнили, что 2023 год будет имеет преимущества низкой себестоимости добычи монет. По мнению Антона Гонтарева осуществляя майнинг десятью ASIC-майнерами с вычислительной мощностью 118 ths, за ближайший год возможно намайнить 1,04 BTC, в то время как за последующие три года суммарно эти же устройства смогут добыть лишь 0,9 BTC.

Справка о компании

Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования с 2017 года, один из основных импортеров майнинг оборудования в Россию. Ключевой экспертизой компании являются прямые поставки вычислительного оборудования из Китая, а также строительство и эксплуатация специализированных инфраструктурных площадок для энергоемкого оборудования. Компания является партнером АО «Концерн Росэнергоатом» по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, а также в управлении находится нескольких технологических площадок в г. Тула и г. Нижний Новгород с общим объемом потребления более 45 МВт. Дополнительную информацию о компании можно получить на официальном сайте intelionmine.ru.