«Событие. 4» от Донстрой включили в число самых необычных небоскребов

Неотъемлемой частью архитектурного мира стали небоскребы, которые представляют не только амбициозные дизайнерские концепции, но и сложнейшие инженерные расчеты и передовые технологии, пишет Prima Media.

В России самые амбициозные и значительные творения в этой области можно увидеть в столице, прежде всего в деловом центре «Москва-Сити». Но это только начало. Множество интересных высотных проектов находится в разработке. Например, ансамбль из трех 50-этажных башен от компании «Донстрой», растущий на Западе Москвы.

Четвертый квартал жилого комплекса «Событие» справедливо можно назвать революцией в национальной архитектуре. «Событие. 4» по красоте и оригинальности не уступает знаменитым мировым небоскребам, таким как отель Marina Bay Sands в Сингапуре, комплекс Raffles City Chongqing в Китае и Living Shangri-La в Канаде.

«Событие. 4» выделяется минимализмом, со строгими гармонично переплетающимися белоснежными рамами, в которые заключены зеркальные фасады.

Главная изюминка проекта — общественные пространства на небесных мостах и парк под облаками. Это новый образ жизни на высоте, доступный исключительно резидентам «События. 4». Надежные стеклянные ограждения позволяют любоваться с высоты 170 метров на МГУ, Поклонную гору, стадион «Лужники», Храм Христа Спасителя и, конечно же, на небоскребы «Москва-Сити».

За созданием архитектурного ансамбля «События. 4» стоит Филипп Никандров, автор концепции и главный архитектор башни «Эволюция», который также внес вклад в проектирование «Лахта-центра».