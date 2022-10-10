Сочи накроет дымом – сладким дымом ДРИФТА!

15-16 октября на автодроме Сочи пройдет финал высшей лиги Российской Дрифт Серии — 7 этап RDS GP. Дрифт — самая зрелищная автоспортивная дисциплина: Мощные красивые машины в одиночку и парами проходят конфигурацию трека в управляемом заносе на скорости около 150 км/ч, шины дымятся, двигатели стрекочут в отсечке, из выхлопных труб вырываются языки пламени.

В парном заезде лидер задает угол, под которым автомобиль будет двигаться относительно границ трассы, быстро меняя его на прямых. Преследователь должен в точности повторить все движения лидера, держась на минимальном расстоянии от него. И потом они меняются местами. Чем ближе машины друг к другу, чем синхроннее они поворачивают, тем впечатляющей гонка.

Профессиональные и любительские турниры по дрифту проходят во многих странах мира, а его родина — Япония, там и проводится знаменитый D1 Grand Prix. В России популярен зимний дрифт, наиболее известные соревнования — Казанская серия UGOL Drift (Угол Дрифт), Сибирский Winter Drift Battle (Красноярск).

Самые распространенные автомобили для дрифта — это, конечно, заднеприводные японцы Nissan (240SX,180SX, Skyline, Laurel, 370z, Silvia), Mazda RX-7 и RX-8 и Toyota (Supra, Altezza, Mark, Chaser, AE86, GT86).

Легенда мирового дрифта — японский гонщик Масато Кавабата. В 2017 он выиграл Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту. А теперь — сюрприз для тех, кто не в теме — вторым на том кубке стал красноярец Аркадий Цареградцев! Другой россиянин — Георгий «Гоча» Чивчян (тоже из Красноярска) — занял первое место в 2018 и затем в 2019! В 2020 году турнир не проводился, а в 2021 чемпионский титул завоевал ирландец Джеймс Дин.

Промоутером кубка на 2021-2023 объявлена Российская Дрифт Серия. Ее официальный партнер — беттинговая компания 1хСтавка — первый в России букмекер, вошедший в столь масштабное автоспортивное движение. С ее приходом на этапах RDS GP добавились различные акции и активности, интересные для всех участников процесса — спортсменов, любителей и болельщиков.

Финал RDS GP обещает быть захватывающим — по итогам сезона два лидера имеют одинаковое количество очков: это Георгий Чивчян (команда “Форвард Авто”) на Nissan Silvia S15 и его земляк Дамир Идиятулин (Sintec Fresh Auto Drift) на Toyota Altezza SXE10. Лишь немного от них отстают Роман Тиводар (Форвард Авто) на Nissan Silvia S15 и Аркадий Цареградцев на Nissan Fairlady Z (Failcrew Дарксайд). Очень интересным обещает быть выступление 18-летней звезды российского дрифта Леонида Шнайдера (Форвард Авто), который на Silvia S15 выдает совершенно невероятные для своего возраста и опыта результаты.

Кстати, нетрудно заметить, как часто в нашем рассказе о топовых пилотах RDS встречается название команды “Форвард Авто” — похоже, это заявка на победу в командном зачете. Кроме уже упомянутых Sintec Fresh Auto Drift и Failcrew Дарксайд их соперниками будут клубы Lukoil Racing Drift Team, By Motorsport, Carville Racing, Star per Stars AIMOL и Московский спорт.

Фанаты спорят, как любимые команды расположатся на пьедестале, кто из пилотов выиграет квалификацию, и кто станет чемпионом RDS GP 2022. Однозначно сказать пока нельзя, даже на основании результатов за сезон, ведь техника — дело тонкое и погода в октябре непредсказуема. По данным букмекерской конторы 1хСтавка, коэффициенты на победу Форвард Авто и Sintec Fresh Auto Drift почти равны (2.096 и 2.5 соответственно), как и ставки на триумф гонщиков этих команд Георгия Чивчяна и Дамира Идиятулина (2.25 и 2.3) в суперфинале. Ну что же: ждем, болеем, смотрим дрифт в Сочи!