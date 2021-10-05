Сочинцы помогли нуждающимся семьям в рамках благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу!»

1 сентября – День знаний, праздник, любимый многими поколениями. Этот день является своеобразным порогом, переступив который перед школьниками открываются новые дороги, новые победы, надежды на великое будущее, ведь именно за школьной партой и на студенческой скамье открывается большинство талантов.

Учеба никогда не была и не будет простой задачей. И это касается не только школьников, но и родителей. Помимо школьных будней 1-е сентября знаменует большую подготовку школьников к новому учебному году. Особенно тяжело в этой ситуации многодетным и малообеспеченным семьям.

Депутат и член комитета по вопросам образования, науки, социальной политики, охраны здоровья Городского Собрания Сочи Мысина Инна, депутаты округа «Донской» Давыдов Владимир и Александров Александр, учредитель компании Toy.ru и вице-президент группы компаний САКС Лобанова Алиса, а также генеральный директор УК “Парк Горького” Шарафиева Илгизя совместно приняли участие в благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу!». В рамках благотворительной акции ребята из отдельных категорий семей, нуждающихся в помощи и в особой заботе, учащиеся средней образовательной школы №4 получили в подарок наборы канцелярских принадлежностей и новые портфели.

Мысина Инна – депутат Городского Собрания Сочи 1-го созыва от партии “Единая Россия”. Став депутатом, Мысина Инна усиленно помогает жителям в решении социальных проблем. Своими главными целями в работе депутат определила интересы людей, развитие города, совершенствование его в области благоустройства и безопасности.

Давыдов Владимир – директор МОБУ средней общеобразовательной школы № 10 г. Сочи имени атамана С. И. Белого.

Александров Александр – исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Сочи» МЗ КК.

Лобанова Алиса – телеведущая, режиссер, бизнесвумен, директор компаний Toy.ru и «Сакс лайсенз». Несмотря на то, что на ее счету множество специализаций, главным ее детищем является Благотворительный проект “Поделись доброТОЙ”.

Шарафиева Илгизя – бизнес-консультант, эксперт в области строительства. Шарафиева Илгизя уже долгое время занимается благотворительностью, поддерживая малообеспеченные и многодетные семьи.

На их счету не один десяток благодарственных писем, а самое главное – счастливых улыбок детей и взрослых.



Благотворительная акция состоялась под знаменем начала нового учебного года. Мы хотим пожелать учащимся успехов во всех начинаниях, любознательности и отличных отметок в новом учебном году.