В Краснодаре12 августа во время открытия обновленного стадиона «Динамо» чествовали сочинских спортсменов. Почти три месяца атлеты соревновались в 29 дисциплинах на базе лучших спортобъектов края. Почти три месяца атлеты соревновались в 29 дисциплинах на базе лучших спортобъектов края. Честь курорта отстаивали 400 горожан, они завоевали 21 медаль и стали первыми в группе.

Кубок команде вручил губернатор Вениамин Кондратьев, а мэр Сочи Алексей Копайгородский лично поздравил ребят.

Всвоем телеграм-канале он поделился впечатлениями: сочинцы впервые завоевали «золото» Спартакиады молодёжи Кубани!

Глава Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский подчеркнул, что был искренне рад участвовать в церемонии награждения в Краснодаре на обновленном знаковом стадионе «Динамо» и лично поблагодарить наших спортсменов.

Алексей Сергеевич в своем телеграм-канале напомнило о многолетней историия спортивных побед в Сочи, об олимпийском наследии, а главное, здесь живут тысячи людей, заряженных энергией спорта, отметил Алексей Сергеевич. Сейчас здесьродолжаетсяактивное развиватие инфраструктуры при федеральной и региональной поддержке — только в День физкультурника открыли девять новыхспортивных объектов. И все это вместе является залогом дальнейших побед и укрепления силы духа нашей молодежи. Алексей Копай городский пожелал новых завоеваний и личных рекордов!

В своем телеграм-канале он поделился впечатлениями: сочинцы впервые завоевали «золото» Спартакиады молодёжи Кубани!

Глава Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский подчеркнул, что был искренне рад участвовать в церемонии награждения в Краснодаре на обновленном знаковом стадионе «Динамо» и лично поблагодарить наших спортсменов. Алексей Сергеевич продолжил: у нас в Сочи многолетняя история спортивных побед, олимпийское наследие, а главное, здесь живут тысячи людей, заряженных энергией спорта. Активно развиваем инфраструктуру при федеральной и региональной поддержке — только за сегодня открыли девять новых объектов. И всё это вкупе — залог дальнейших побед и укрепления силы духа нашей молодёжи. Ещё раз от всей души поздравляю с Днём физкультурника. Новых завоеваний и личных рекордов!