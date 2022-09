SodaStream, ведущий мировой бренд газированной воды, объявил о полном ребрендинге

Компания SodaStream, ведущий мировой бренд газированной воды, объявила о полном ребрендинге. После того как три года назад компания начала реализацию своей стратегии цифровой трансформации и ориентированности на потребителей, теперь она хочет воспользоваться растущим интересом потребителей к дизайну, инновациям, миксологии и аспектам пользовательского опыта. На фоне роста популярности приготовления свежей газированной воды в домашних условиях и спроса потребителей на более доступную продукцию премиум-класса, особенно в секторе продуктов питания и напитков, компания SodaStream целиком обновляет свой символ, цветовую палитру и веб-сайты и вводит новую категорию премиальных продуктов.

В основе нового позиционирования лежит слоган бренда Push for Better («Стремись к лучшему», или дословно «Жми и добивайся лучшего»), вдохновленный действиями, совершаемыми при приготовлении газированной воды SodaStream, когда пользователю нужно нажать на кнопку. Слоган Push for Better нашел воплощение в новой визуальной айдентике бренда. Простое нажатие кнопки и вызываемый им поток перемен приводят к «волне» позитивных изменений, как для потребителей, так и для всей планеты.

Новый визуальный язык включает в себя новую версию культового символа, который состоит из двух сливающихся водяных капель в форме Инь и Яна, воплощая баланс и гармонию и напоминая планету. Дизайн образует фирменную букву S, символизирующую SodaStream. Новая цветовая палитра SodaStream навеяна природой, что отражает приверженность компании улучшению условий жизни на планете. Основными цветами бренда стали свежий голубой, темно-синий и песочный цвета, что отсылает к чистоте и свежести воды и яркости песка.

Компания SodaStream также представила SodaStream Collection — новую категорию премиум-продуктов с расширенным функционалом и премиальным дизайном. SodaStream Collection улучшает пользовательский опыт благодаря передовым инновациям, качеству и дизайну. Коллекционная линейка будет состоять из новых сифонов для газирования SodaStream — Art и Duo, а также будет включать в себя новые инновационные продукты, разработанные при участии всемирно известных дизайнеров.

Новая визуальная айдентика компании SodaStream уже распространяется через все цифровые каналы взаимодействия, в том числе непосредственно через веб-сайты для потребителей, социальные сети и другие платформы. Начиная с 2023 года на всех 47 мировых рынках присутствия будет постепенно внедряться новая упаковка.

«Наша новая стратегия Push for Better и сопутствующие ей брендовые активы являются следующей главой в пути развития компании SodaStream, которая стремится изменить способы потребления напитков в мире и произвести революцию в мировой индустрии напитков, — заявил генеральный директор компании SodaStream Эял Шохат (Eyal Shohat). — Как эксперты в области приготовления газированных напитков, мы с радостью обеспечиваем потребителей идеальной продукцией для газирования воды, внося позитивный вклад в их повседневную жизнь. Используя SodaStream, наши потребители имеют возможность сделать что-то лучшее для самих себя и для планеты».

Компания SodaStream объединила усилия с Pearl Fisher, лондонским агентством творческого дизайна и брендинга, для создания и реализации нового визуального стиля бренда, а также сотрудничает с креативным консультантом SodaStream Эйтаном Коэном (Eitan Cohen). «Мы очень гордимся своим сотрудничеством с SodaStream. Это был прекрасный процесс, начиная с выявления возможностей SodaStream и заканчивая развитием и оптимизацией ключевых активов бренда и обеспечением того, чтобы каждый аспект нового дизайна и создаваемого брендом опыта активировал его новаторский подход и идею потока перемен, — заявили Эйтан Коэн и Дэвид Дженкинсон (David Jenkinson), партнер Pearl Fischer по дизайну и опыту. — Это интересный новый этап для SodaStream, и мы с нетерпением ждем появления на прилавках продукции с этим смелым, эффектным и вдохновляющим новым дизайном».