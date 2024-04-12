Supermicro выпустил серию X14 с будущей поддержкой Intel Xeon 6  

Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта и машинного обучения, систем хранения данных и 5G/Edge, представил линейку серверов X14 с будущей поддержкой процессоров Intel Xeon 6. Сочетание модульной архитектуры Supermicro, решений Plug-and-Play для подключения и установки в стойку и жидкостного охлаждения, а также разнообразия нового семейства процессоров Intel Xeon 6 позволяет Supermicro предлагать оптимизированные решения для любых рабочих нагрузок и любого масштаба с превосходной производительностью и энергоэффективностью. Сокращая время, затрачиваемое заказчиками на поиск решений, Supermicro также предоставляет профессиональным клиентам ранний доступ к новым системам с помощью своей программы Early Ship и бесплатный удаленный доступ для тестирования и проверки рабочей нагрузки с помощью программы JumpStart.

«Supermicro является лидером отрасли в плане разработки и поставки широкого спектра решений, оптимизированных для работы с приложениями, а наши новые системы X14 с грядущими процессорами Intel Xeon 6 еще больше раздвинут рамки и так обширного спектра наших предложений, — говорит Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор компании Supermicro. — Благодаря глобальным производственным мощностям, позволяющим выпускать 5000 стоек в месяц, в том числе 1350 стоек с жидкостным охлаждением мощностью 100 кВт, и срокам изготовления, составляющим всего 2 недели, Supermicro не имеет себе равных в плане проектирования, сборки, проверки и поставки полностью индивидуальных, оптимизированных под рабочие нагрузки стоечных решений для наших клиентов, включая самые передовые аппаратные средства на базе ИИ, доступные сегодня».

Новые стоечные системы X14 от Supermicro воспользуются преимуществами общей платформы Intel, обеспечивая совместимость сокетов для процессоров Intel Xeon 6 с унифицированной архитектурой. В новой линейке процессоров будут представлены как модели с энергоэффективными ядрами (Е-Core), повышающие производительность на ватт, для облачных, сетевых, аналитических и горизонтально масштабируемых рабочих нагрузок, так и модели с высокопроизводительными ядрами (P-Core), повышающие производительность на ядро, для потребностей ИИ, высокопроизводительных вычислений, хранения данных и периферийных вычислений. Процессоры нового поколения также будут оснащены встроенными процессорами Intel Accelerator Engines с новой поддержкой FP16 для матричных расширений Intel Advanced Matrix Extensions. Новые системы Supermicro X14 будут поддерживать до 576 ядер на узел, а также PCIe 5.0, CXL 2.0 для всех типов устройств, NVMe-накопители и новейшие графические ускорители, что значительно сократит время выполнения программ для пользователей, выполняющих рабочие нагрузки ИИ.

«Компания Intel снова находится в авангарде инноваций в отрасли и с удовольствием расширяет диапазон и повышает гибкость своих решений благодаря процессорам Intel Xeon 6 с энергоэффективными и высокопроизводительными ядрами, — заявил Райан Табра ( Ryan Tabrah ) , вице-президент Intel по линейке продуктов Intel Xeon 6. — Эти процессоры предлагают две уникально оптимизированные микроархитектуры на единой платформе с общим программным стеком, помогая клиентам получить максимальную отдачу во всем диапазоне потребностей своих рабочих нагрузок, независимо от сферы применения или модели развертывания — на месте, в облаке или на периферии. Наше тесное партнерство с Supermicro поможет клиентам раскрыть преимущества этого нового поколения процессоров».