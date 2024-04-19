Cognivia выделили 15,5 млн евро на разработку лекарств с помощью решений AI-ML

Cognivia, инновационная ИИ-компания, занимающаяся изменением фармацевтических и биотехнологических клинических исследований с помощью передовых алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, объявила о важной инвестиционной вехе. Vesalius Biocapital IV, SFPIM (Société Fédérale de Participations et d ‘Investissement) и WE (Wallonie Entreprendre) взяли на себя стратегические инвестиции для реализации миссии Cognivia по «количественной оценке силы разума» для оптимизации и ускорения программ разработки лекарств. Это вливание капитала позволит Cognivia развернуть свои прогностические решения для клинических испытаний, которые расшифровывают взаимосвязь между чертами и поведением пациентов, тем самым ускоряя разработку инновационных методов лечения пациентов во всем мире.

Решения Cognivia нацелены на критические области, которые исторически создавали значительные проблемы для разработки лекарств, такие как реакция на плацебо и приверженность к лечению в клинических испытаниях. В отличие от других, Cognivia является первопроходцем в количественном понимании пациентов как отдельных лиц и интегрирует эти идеи в анализ данных клинических испытаний и/или оптимизацию стратегий вовлечения пациентов. Например, Placebell™ использует прогностические алгоритмы для смягчения негативного воздействия реакции на плацебо, повышая эффективность клинических испытаний, что приводит к увеличению показателей успеха и сокращению сроков и затрат на клинические испытания. Compl-AI прогнозирует риск несоблюдения и отсева пациента при скрининге и во время вашего клинического исследования, помогая укрепить и персонализировать стратегии взаимодействия с пациентом.

Привлеченный капитал станет катализатором усилий Cognivia по внедрению своих новаторских решений на рынок и укреплению присутствия в США. Расширяя свою команду и создавая дочернюю компанию в США, Cognivia стремится развивать расширенное коммерческое сотрудничество и сотрудничество в области исследований и разработок. В ближайшем будущем мы планируем укрепить нашу сеть через стратегические партнерства, укрепить наш консультативный совет новыми членами и создать команды как в США, так и в ЕС. Этот стратегический ход идеально согласуется с неизменным стремлением Cognivia стать ведущим партнером для фармацевтических и биотехнологических компаний, предоставляя им возможность разрабатывать эффективные методы лечения для удовлетворения потребностей пациентов.

В этом последнем раунде финансирования Cognivia с гордостью приветствует поддержку трех уважаемых инвесторов: Vesalius Biocapital IV, люксембургский фонд венчурного капитала, специализирующийся на лучших в своем классе инвестициях в HealthTech и биофармацевтику; SFPIM, бельгийский суверенный фонд благосостояния, предоставляющий стратегическое руководство и финансовую поддержку бельгийским компаниям; и WE, вносящий вклад в экономическое развитие Валлонии путем финансирования и поддержки в различных секторах.

«Мы рады объявить Cognivia в качестве первой инвестиции нашего фонда IV, который фокусируется на компаниях HealthTech и биофармацевтических компаниях, находящихся на переднем крае инноваций, трансформирующих здравоохранение. Мы с нетерпением ожидаем партнерства с ними на всех этапах их коммерциализации и роста », — говорит Оливье Хаубен (Olivier Houben), партнер Vesalius Biocapital.

«Стратегические альянсы Cognivia с Vesalius Biocapital IV, SFPIM и WE знаменуют собой поворотный момент в нашем стремлении преобразовать отрасль благодаря уникальному сочетанию многолетнего опыта работы в отрасли и передового ИИ, — отметил Доминик Демоль Dominique Demolle), генеральный директор и соучредитель Cognivia. — Благодаря этим инвестициям и долгожданному добавлению новых членов в нашу операционную команду, Совет директоров и Стратегический консультативный комитет, о которых будет объявлено в ближайшее время, мы готовы ускорить наши усилия по внедрению новаторских подходов, которые позволят клиницистам, исследователям и отраслям принимать обоснованные, основанные на данных решения, в конечном итоге улучшая результаты для пациентов и заинтересованных сторон во всем мире».