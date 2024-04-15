Mibro выпустила спортивные часы GS Active GPS Outdoor Sports Watch

Компания Mibro, бренд компании ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd, объявила о выпуске своей спортивных часов GS Active GPS Outdoor Sports Watch.

В основе GS Active —AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 1000 нит, который обеспечивает насыщенность и кристальную четкость изображения даже при интенсивном наружном освещении. Часы предлагают возможности для персонализации на любой вкус и в соответствии с любыми индивидуальными предпочтениями. На выбор предлагаются четыре варианта расцветки корпуса и два типа ремешков.

Алгоритм движения SeekBeats от Mibro превращает эти часы из простого хронометра в полноценный инструмент для фитнеса. Он осуществляет углубленный анализ показателей физической активности пользователя, включая максимальное потребление кислорода (VO2 Max), время восстановления, тренировочную нагрузку (TL) и эффективность тренировки (TE). На основе этих данных пользователи могут оптимизировать свои тренировки, адаптируя каждое занятие для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы, выносливости и общего тренировочного эффекта.

Оснащенное профессиональными 10-осевыми датчиками движения, включая акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик и барометр, устройство без труда фиксирует подробные показатели, такие как шаги, частота, амплитуда, ориентация, текущая высота подъема (восхождения) и давление. Поддержка пяти систем позиционирования GPS/Beidou/GLONASS/Galileo/QZSS обеспечивает быстрое и эффективное отслеживание местоположения, позволяя пользователям с высочайшей точностью отображать траекторию своего движения.