Сохранение глобальной системы поставок продуктов в период пандемии

Обеспечение непрерывных поставок качественных продовольственных продуктов в режиме строгих ограничений в период пандемии – важная задача для всех участников цепочки. TOMRA Food находит выход.

Виртуальные демонстрационные центры – ответ компании TOMRA Food, обеспечивающий непрерывность бизнеса и безопасность сотрудников и клиентов.

Лёвен, Бельгия. – Мировая пандемия Covid-19 оказывает сильнейшее воздействие на повседневную жизнь, как на личную, так и на деловую. В сложившейся ситуации чрезвычайно важно обеспечить непрерывное и эффективное функционирование глобальной системы поставок продуктов питания.

С помощью цифровых технологий компания TOMRA Food обеспечила возможность онлайн-демонстрации оборудования для сортировки. Испытательные и демонстрационные центры TOMRA доступны для посещения прямо из домашнего офиса. Пользователи могут забронировать интерактивные сессии в центрах, расположенных в Лёвене (Бельгия), Сямыне (Китай) и Сакраменто (США). В процессе этих демонстраций виртуальные посетители смогут увидеть решения для сортировки TOMRA в действии. На связи с участниками будут эксперты TOMRA – в режиме видеотрансляции в реальном времени с ними можно будет обсудить преимущества демонстрируемых технологий с точки зрения качества, пищевой безопасности, рентабельности и устойчивого развития. Благодаря новым виртуальным демонстрационным центрам TOMRA участники смогут протестировать рассматриваемые решения для сортировки и принять решение о покупке на основе полученной информации.

Эшли Хантер (Ashley Hunter), старший вице-президент и глава TOMRA Food, заявил: «В период беспрецедентных потрясений мы видим свою первоочередную задачу в том, чтобы предоставить клиентам возможность поддерживать непрерывные поставки качественных продовольственных продуктов и при этом обеспечивать безопасность и благополучие наших сотрудников и, в более широком смысле, сотрудников наших клиентов и поставщиков. Это трудные времена для всех нас, как в личном плане, так и с точки зрения бизнеса, однако чрезвычайно важно то, что мы прилагаем общие усилия для поддержания эффективной работы глобальной системы поставок продуктов питания».

Создание виртуальных демонстрационных центров является последним этапом плана действий, реализуемого TOMRA Food. Он позволяет компании оставаться верной своим клиентам, предоставляя любую поддержку, необходимую для обеспечения эффективной и непрерывной сортировки пищевой продукции. Последнее исключительно важно для организации системы поставок продовольственных товаров в период кризиса.

TOMRA Food – это глобальная компания с локальным присутствием, что стало результатом реализации стратегии, подразумевавшей размещение собственных экспертов как можно ближе к предприятиям клиентов, что в результате принесло выгоду последним. Такая локализованная структура сервиса позволяет по-прежнему предлагать эффективную и оперативную локальную поддержку каждому клиенту в мире – даже в условиях наличия множества правительственных ограничений на международные поездки в период кризиса.

Эшли Хантер, старший вице-президент и глава TOMRA Food, подводит итог: «Задачей первостепенной важности для TOMRA Food является обеспечение здоровья и благополучия своих сотрудников, а также персонала своих клиентов и поставщиков.

Предпринимая подобные действия, компания готова помогать своим клиентам преодолевать трудности этого беспрецедентного кризиса, обеспечивая безопасность всех вовлеченных в соответствующие процессы людей».

Видео о демонстрационном центре можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=vCYEIJ__GtU

О компании TOMRA Food

Компания TOMRA Food занимается разработкой и производством сенсорного сортировочного оборудования и интегрированной послеуборочной техники для пищевой промышленности. В основе наших решений лежат самые передовые в мире технологии контроля качества, сортировки, очистки и анализа технологических параметров. Более 8000 наших машин установлено в разных странах на предприятиях по производству, упаковке и переработке продуктов питания: фруктов, орехов, овощей, картофеля, зерен и семян, сухофруктов, мяса и морепродуктов. Миссия компании заключается в предоставлении клиентам умных и практичных технологических решений, позволяющих увеличивать эффективность инвестиций, повышать производительность и обеспечивать безопасность пищевой продукции. TOMRA Food располагает собственными центрами инноваций, региональными представительствами и производственными площадками в США, Европе, Южной Америке, Азии, Африке, Австралии.

TOMRA Food входит в группу компаний TOMRA, основанную в 1972 году. Новаторская деятельность компании началась с проектирования, производства и продажи автоматов по приему использованной тары из‑под напитков. На сегодняшний день TOMRA предлагает высокотехнологичные решения, способствующие развитию циркулярной экономики, которая предусматривает использование передовых систем сбора и сортировки. Благодаря этим решениям обеспечивается возмещение использованных ресурсов и минимизируется количество отходов в пищевой и горнодобывающей промышленностях, а также в сфере рециклинга.

На данный момент около 100 000 технологических решений TOMRA используются клиентами более чем на 80 рынках. В 2018 году общая выручка компании составила около 8,6 млрд норвежских крон. В международном штате группы занято около 4000 сотрудников, а ее акции котируются на фондовой бирже Осло (OSE: TOM).

Дополнительную информацию о компании TOMRA можно найти на сайте www.tomra.com.