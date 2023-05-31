Сокращенный тест GRE выйдет в сентябре 2023 г.

ETS объявили, что, начиная с сентября этого года, общий тест GRE займет менее двух часов, что примерно вдвое меньше, чем текущий тест. Это делает общий тест GRE самым непродолжительным и эффективным среди лучших вариантов вступительных экзаменов в высшие профессиональные, бизнес и юридические учебные заведения. Сокращенный тест GRE будет по-прежнему предоставлять участникам тестирования и учебным заведениям те же достоверные и надежные результаты, на которые они всегда рассчитывали от ETS. Регистрация на сокращенный тест открыта на даты тестирования, начинающиеся с 22 сентября 2023 года.

Изменения в тесте включают: удаление задачи «Analyze an Argument» в разделе «Analytical Writing»; cокращенное количество вопросов в разделах «Quantitative» и «Verbal Reasoning»; удаление раздела без оценки.

Помимо изменений в тесте, сдающие тест могут рассчитывать на то, что их официальные результаты будут получены гораздо быстрее — всего за 8-10 дней. Эти изменения знаменуют собой первое из нескольких запланированных будущих обновлений общего теста GRE, все из которых призваны обеспечить сдающим экзамен более качественный опыт, позволяющий ценить свое время и снизить уровень тревожности и усталости.

«Изменения, о которых мы сегодня объявляем, подчеркивают то внимание, которое мы уделяем нашим клиентам, так как они в центре всего, что мы делаем, — заявил генеральный директор ETS, Амит Севак. «Продолжая внедрять инновационные продукты, мы стремимся сбалансировать два аспекта — сохранить точность и надежность, улучшив при этом качество тестирования».

Начиная с сентября, сдающие экзамены смогут получить доступ к официальным ресурсам по подготовке к экзамену GRE и практическим тестам, разработанным для нового оптимизированного теста. Поскольку сокращенный тест содержит те же типы вопросов (за исключением удаления эссе Analytical Writing «Analyze an Argument»), сдающие тест могут продолжать использовать существующие официальные материалы для подготовки к GRE.

GRE по-прежнему будет оставаться самым достоверным, надежным и безопасным в мире способом оценки готовности выпускников, только за меньшее время. Шкала баллов также останется прежней, что позволит высшим учебным заведениям легко сравнивать результаты по группам до и после сентября 2023 года.

GRE® General Test — это самый распространенный в мире тест для поступления на программы последипломного образования, включая бизнес и право. Он надежно оценивает устные рассуждения, количественные рассуждения, критическое мышление и навыки аналитического письма, которые необходимы для успешного обучения на большинстве программ последипломного образования. Результаты GRE являются неотъемлемой частью комплексного подхода к поступлению, поскольку они играют уникальную роль в подаче документов, являясь единственным основанным на исследованиях, справедливым и объективным показателем когнитивных способностей. С момента своего появления результаты GRE открывали двери для тех, у кого было меньше социально-экономических ресурсов и возможностей для получения образования, чем у их сверстников, и служат этой цели до сих пор.