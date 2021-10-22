Solemate провел глобальное обновление продукции, дизайна и сайта

Москва, 20 октября 2021 г. — Solemate, российский производитель средств по уходу за одеждой и обувью, провёл глобальный ребрендинг. Обновление охватило все составляющие предложения: от позиционирования и дизайна до объёма упаковки, рецептур и сроков годности.

Обновлённый бренд Solemate, принадлежащий российской компании Forsal, сделал ставку на более яркое и эмоциональное позиционирование, разработать которое помогли ведущие российские брендинговые агентства. Перемены затронули все каналы коммуникации, включая сайт и сообщества в социальных сетях. Теперь бренд нацелен на более широкую аудиторию — городских жителей, которые хотят всегда быть в движении и при этом хорошо выглядеть.

Новое позиционирование полностью изменило дизайн упаковки и сайта Solemate, сделав его более дерзким и динамичным. Это помогло лучше отразить активный стиль жизни потребителей продукции бренда.

Обновились и сами продукты: отдел R&D полностью переработал рецептуры, включив в них лучшие проверенные компоненты от ведущих мировых поставщиков. Чтобы добиться максимальной эффективности составов, компания использовала свой многолетний опыт, изучила мнения сотен тысяч потребителей, опросила отраслевых экспертов и представителей международных спортивных брендов.

В результате продукты приобрели новые уникальные свойства. Теперь шампунь Shoe Cleaner и чистящую пену Cloud Foam могут очищать в том числе поролоновую обувь, не оставляя разводов. Благодаря высокотехнологичным компонентам производства США эти средства воздействуют только на загрязнения и полностью их удаляют. После нанесения состава частицы грязи становятся подвижными и легко стираются салфеткой или тряпкой, а материал сохраняет первоначальный цвет и внешний вид. При этом экспертам Solemate удалось повысить экономичность и плотность пены Cloud Foam.

У пропиток Shield и Ultra Shield после ребрендинга улучшились водоотталкивающие свойства благодаря уникальному полимеру немецкого производства, который на молекулярном уровне связывается с поверхностью и надёжно защищает её от воды и грязи даже при покрытии в один слой. В результате реже требуется чистка одежды и обуви, а процесс мытья занимает меньше времени.

Дезодорант Breathe стал дольше сохранять свежесть обуви благодаря усиленной формуле, в которую входит инновационный компонент производства США. Он полностью удаляет неприятные запахи и питательную среду для размножения бактерий, действуя на молекулярном уровне.

Эффективность этих и других продуктов Solemate проверена жёсткими испытаниями в собственной лаборатории и в реальных условиях. Благодаря применению уникальных активных веществ бренду удаётся сочетать это с безопасностью — не только для обуви и одежды, но и для человека и окружающей среды. Также бренд продлил срок годности нескольких составов до 36 месяцев и увеличил объём флаконов у средств, которые расходуются быстрее других.

О компании Forsal

Российская компания Forsal с 2015 года занимается выпуском и дистрибуцией функциональной бытовой химии. В портфеле компании — такие бренды, как Solemate, Trekko, Wellroom и Cleeny. Собственные разработки и научная база, а также привлечение экспертов отрасли позволяют создавать высокоэффективные средства, которые действительно работают.

Узнайте больше на сайте компании: https://forsal.ru/