«Солнечная музыка» в Ростове-на-Дону: в городе пройдет концерт двух инклюзивных коллективов

Общество
31 августа 2023

В Ростове-на-Дону при поддержке Фонда Президентских Грантов состоялся проект «Солнечная музыка», в рамках которого инклюзивный оркестр «Солнечные нотки» из Москвы организовал обучение музыке для детей с ментальными нарушениями.

«Солнечные нотки» – единственный в России оркестр, где играют музыканты с ментальными нарушениями. Сегодня он объединяет более 40 детей и взрослых с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра в возрасте от 8 до 35 лет. Музыкальный коллектив под руководством его основателя Татьяны Ореховой развивается усилиями родителей, которые стремятся научить детей жить с их диагнозом качественно и интересно.

«Солнечная музыка» направлена на социальную адаптацию детей с ментальной инвалидностью через приобщение к музыкальной культуре. Цель проекта – показать, что людям с неизлечимыми ментальными заболеваниями, в частности, с синдромом Дауна, помогает развиваться и социализироваться музыка. Развивая слух и моторику, они улучшают свои когнитивные способности, что доказано научными исследованиями. Участниками проекта являются инклюзивные коллективы из разных стран мира. Проект позволяет задействовать разнообразные подходы для социальной адаптации и реабилитации детей, подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью, а также способствует популяризации инклюзивного творчества. 

Сейчас в Ростове-на-Донув рамках проекта обучают музыке 22 ребенка с ментальными нарушениями, с ними занимаются педагоги Обособленного подразделения Благотворительного фонда  «Я есть!».  Обучение очное, при этом с самими педагогами регулярно проводят удаленные супервизии педагоги оркестра «Солнечные нотки» из Москвы. 

Два музыкальных коллектива – из Москвы и Ростова-на-Дону – параллельно готовят несколько произведений, которые в дальнейшем исполнят на концерте. Ребята освоят музыкальные инструменты и партии, работая индивидуально с педагогом.  Ребята из Москвы одновременно будут учиться исполнять те же партии, но на более сложных инструментах: фортепиано, саксофоне, ударной установке, т.к. простые инструменты они уже освоили. В финале проекта оба коллектива совместно исполнят произведения.  

2 сентября 2023 г.  в зале Донской государственной публичной библиотеки состоится концерт двух инклюзивных коллективов – оркестра «Солнечные нотки» из Москвы и коллектива «Я Есть!» из Ростова-на-Дону. Начало в 14:00, вход свободный. Г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А.

Благодаря проекту родители детей с ментальными нарушениями получают необходимую психологическую и эмоциональную поддержку: они видят, что ментальные заболевания не мешают детям социализироваться и проявлять свои таланты, что окружение воспринимает их как полноценных членов общества.

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