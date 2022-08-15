Солнечные модули Hyper-ion на 700 Вт компании Risen Energy получили сертификат TÜV SÜD

Компания Risen Energy, ведущий китайский производитель солнечных модулей, объявила о том, что ее линейка модулей с технологией гетероперехода (HJT) размером 210 мм и мощностью 700 Вт серии Hyper-ion была протестирована и сертифицирована компанией TÜV SÜD, глобальным поставщиком услуг тестирования, инспекции и сертификации. Risen Energy стала первой компанией в мире, получившей сертификат TÜV SÜD на высокоэффективные модули HJT с ультратонкой пластиной размером 210 мм.

«Появление серии Hyper-ion компании Risen Energy знаменует собой очередной гигантский шаг в развитии солнечной технологии. Серия Hyper-ion обеспечивает решение для удовлетворения растущего спроса на высокоэффективные фотоэлектрические модули с крупными пластинами для солнечных установок, — заявил директор по эксплуатации и главный специалист по технической сертификации компании TÜV SÜD Smart Energy Чжулинь Чжан (Zhulin Zhang). —

Сертификация солнечного модуля мощностью 700 Вт гарантирует клиентам, что производительность, безопасность, надежность и стоимость продукции отвечают требованиям в сфере солнечной энергетики, что способствует дальнейшему снижению затрат при одновременном увеличении выработки электроэнергии».

«Мы гордимся тем, что стали первым производителем, получившим этот важный сертификат. Это результат двух лет неустанной работы научно-исследовательского отдела компании Risen Energy. За это время мы преодолели множество технических проблем для совершения этого значительного инновационного прорыва в области солнечной энергетики», — заявил старший директор по НИОКР компании Risen Energy Яфен Лю (Yafeng Liu). —

Сертификация TÜV SÜD подтверждает превосходные эксплуатационные характеристики, устойчивость, надежность и безопасность серии Hyper-ion, которую характеризуют сверхтонкие кремниевые пластины размером 210 мм, конструкция из 24 шин, каркас из легированной стали, а также ряд запатентованных разработок и технологий компании Risen Energy. Мы уверены, что этот продукт с лучшими в отрасли характеристиками поможет солнечным электростанциям достичь сверхнизкого уровня выбросов CO 2 , сократить общие расходы и повысить доходность для инвесторов, внеся тем самым значительный вклад в надежное и доступное энергоснабжение в долгосрочной перспективе».

Благодаря сертификации на соответствие требованиям IEC 61215 и IEC 61730 модули HJT размером 210 мм серии Hyper-ion компании Risen Energy расширяют ассортимент высокоэффективных и мощных продуктов компании и позволяют ей лучше удовлетворять потребности региональных рынков в солнечных модулях с более высокой эффективностью.

В модулях серии Hyper-ion используются полупластины толщиной 120 мкм с 4 фасками, легирующим слоем микрокристаллического кремния и пастой с низким содержанием серебра. Солнечные панели серии Hyper-ion обеспечивают до 700 Вт выходной мощности, их КПД превышает 25,5%, а КПД модулей достигает 22,53%. Модули серии Hyper-ion, разработанные для снижения нормированной стоимости электроэнергии на 10% по сравнению с модулями PERC, прошли 5 тестов МЭК, а результаты сторонней проверки показали, что значение их углеродного следа ниже 400 кг CO 2 -эквивалента/кВт·ч.

Risen Energy — один из ведущих мировых производителей солнечных фотоэлектрических элементов с высокой мощностью и поставщиков комплексных решений для производства электроэнергии, имеющий кредитный рейтинг AAA. Эта компания, основанная в 1986 году и ставшая публичным акционерным обществом в 2010 году, помогает клиентам по всему миру создавать продукцию с непревзойденными преимуществами. Технико-коммерческое новаторство, лежащее в основе непревзойденного качества продукции и услуг компании Risen Energy, пронизывает все ее коммерческие решения в области солнечной энергетики, которые входят в число наиболее эффективных и экономичных в отрасли. Присутствуя на местном рынке и обладая устойчивой инвестиционной привлекательностью, компания стремится выстраивать стратегическое взаимовыгодное сотрудничество с партнерами для извлечения выгоды из растущей ценности экологически чистой энергии.