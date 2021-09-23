Соревнования «Формула Студент Россия 2021» становятся «путевкой в жизнь» для молодых инженеров

Главным технологическим трендом на соревнованиях стали электромобили. Их проекты представили на «Формуле Студент» 5 из 17 команд-участниц.

С 16 по 19 сентября на территории комплекса технических видов спорта RDRC Racepark в Московской области состоялось инженерно-спортивное соревнование «Формула Студент Россия», организованное Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Лидером соревнований стала команда Togliatti racing team, завоевавшая первое место в общем зачете в классе автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

«Соревнование “Формула Студент” проходит на стыке нескольких компетенций: это и спортивное мероприятие, и битва инженеров, и борьба технологов, и сражение команд – ведь от того, каким образом команда сработает, зависит уровень и результат выступления», – заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин на церемонии награждения «Формула Студент Россия 2021».

В «Формуле Студент» в этом году боролись за победу 17 команд из вузов России, Венгрии, Египта и Пакистана. Зарубежные команды участвовали онлайн-формате.

Они представили автомобили в двух классах: автомобили с двигателем внутреннего сгорания (CV) и электромобили (EV).

Состязания «Формула Студент Россия 2021» прошли в два этапа: 16 и 17 сентября прошла защита проектов в статических дисциплинах, где команды презентовали свои бизнес-планы, продемонстрировали конструкцию и отчитались о стоимости производства сконструированных ими болидов.

На втором этапе 18 и 19 сентября болиды конкурсантов состязались на трассе в ускорении на 75 метров, восьмерке, автокроссе, в гонке на выносливость и соревновании на энергетическую эффективность и топливную экономичность созданных ими автомобилей.

К соревнованиям на трассе были допущены не все болиды. В частности, многие из представленных студентами электрокаров существуют сейчас только в проектах. Их прототипы команды планируют показать в будущем году.

Столица российского автопрома второй год подряд подтвердила лидерство в инженерно-спортивных соревнованиях. Команда Тольяттинского государственного университета (Togliatti Racing Team) привезла на «Формулу Студент» два болида (в классе CV и EV) и заняла первое в общем зачете в классе автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Второе место завоевала команда Уфимского государственного авиационного технического университета UGATU Racing Team. Третье место заняла команда Shukhov Racing Team из Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова.

Судьи соревнований «Формула Студент Россия 2021» отметили возросший уровень подготовки команд в целом, а главным технологическим трендом соревнований – появление класса электромобилей.

«Для образовательного проекта, коим является “Формула Студент”, важно отметить выросший уровень команд. Автомобили, которые они привезли на соревнования, стали значительно лучше. У нас, наконец, появился класс электромобилей и наполняемость этого класса», – сообщил спортивный директор «Формулы студент» Андрей Плахотниченко.

Лучше остальных в классе электромобилей показал себя автомобиль команды МГТУ им. Н.Э. Баумана. Второе место завоевал электрокар Инженерного колледжа военно-морского флота Пакистана при Национальном университете науки и техники. Третье место занял Тольяттинский государственный университет.

Во время церемонии награждения победителей «Формула Студент Россия 2021», руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин призвал команды поднимать планку их технологических амбиций и равняться прежде всего на команды международного уровня.

«Сегодня вы боролись с командами, которые представляют российский уровень, но ваша амбиция должна заключаться в том, чтобы бороться с командами, которые представляют весь мир. Это будет совершенно другая борьба», – подчеркнул Алексей Фурсин.

Несколько российских команд, участвующих в соревнованиях «Формула студент Россия» уже выступали до пандемии на ряде европейских соревнований Formula Student и, по мере ослабления ковидных ограничений в Европе, планируют презентовать себя в будущем.

«Для меня” Формула Студент” стала” путевкой в жизнь”. Я считаю, что необходимо давать такую же возможность другим студентам, чтобы они могли на старте своей карьеры иметь запас знаний и опыта, который позволит им развиваться и двигаться по жизни. «Формула Студент” – это международный бренд, участие в нем – это возможность проинформировать профессиональное сообщество об инженерных и менеджерских компетенциях студентов», – сообщил главный судья соревнований Георгий Андреев.

Студенческие инженерные соревнования «Формула Студент» проводятся Сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) с 1978 года. В рамках соревнований каждая команда студентов вуза разрабатывает проект прототипа спортивного автомобиля и бизнес-план на его запуск в мелкосерийное производство. Российский зачет входит в программу международных состязаний Formula Student, которая проходит также в США, Англии, Германии, Италии, Австралии, Бразилии, Японии, Испании, Венгрии, Финляндии и других странах.

Ознакомиться с результатами соревнований можно на сайте: http://fstudent.ru/

Фото и видео-материалы: Дарья Джузенова, моб.: +79163182491 (Telegram, WhatsApp), email: press_service@internet.ru

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