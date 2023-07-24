Составить заявление на регистрацию физлица в качестве ИП позволяет «Р7-Офис» в текстовом редакторе

Стало известно, как составить шаблон заявления на регистрацию физлица в качестве индивидуального предпринимателя в текстовом редакторе «Р7-Офис».

Для того, чтобы стать индивидуальным предпринимателем, нужно подать заявление в ФНС России. Вот так выглядит шаблон заявления на регистрацию физлица в качестве ИП в «Р7-Офис». При необходимости его можно скачать по ссылке.

«Р7-Офис» — лидирующая в России офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места, подходит для задач любого типа от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входит 13 приложений, включая редакторы текстов, таблиц, презентаций, видеоконференц, облачное хранилище «Р7-Диск», программное обеспечение для создания диаграмм, схем и графических изображений «Р7-Графика» и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» оффлайн и онлайн. Продукт является неоднократным победителем отраслевых премий Cnews Awards, Tadviser IT Prize, ЦИПР, Приоритет 2.0, Global CIO.