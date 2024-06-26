Состоялись соревнования между добровольными пожарными дружинами ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги соревнований среди филиалов на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины» (ДПД).

Цель мероприятия – отработка навыков членов добровольных пожарных дружин, обмен опытом между подразделениями, популяризация пожарно-прикладного спорта.

Участники демонстрировали теоретические знания, а также соревновались в ходе практических этапов, включая эстафету 4 по 100 м, боевое развертывание от пожарной автоцистерны и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.

Всего в состав ДПД ООО «Транснефть – Балтика» входят около 370 человек. В соревнованиях приняли участие огнеборцы из Ярославского, Ленинградского и Новгородского районных нефтепроводных управлений, а также нефтебазы «Усть-Луга».

Лучший результат продемонстрировала команда добровольных пожарных Ленинградского РНУ.

«Обеспечение высокого уровня пожарной безопасности – один из важных факторов надежной и стабильной транспортировки нефти и нефтепродуктов. Защиту наших производственных объектов, наряду с пожарными МЧС, осуществляют члены добровольных пожарных дружин, состоящие из сотрудников предприятия. Мы уделяем большое внимание их подготовке и оснащению самым современным оборудованием. А подобные соревнования – хорошая возможность дополнительно отработать взаимодействие, слаженность, проверить знания и навыки пожарных дружинников», – сказал генеральный директор ООО «Транснефть – Балтика» Владимир Радов.

По итогам прошедших соревнований будет сформирована сборная, которая представит предприятие в финальных соревнованиях на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО «Транснефть». В этом году его принимает АО «Транснефть – Западная Сибирь».