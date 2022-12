Состоялся Азиатский круглый стол по экологически безопасному низкоуглеродному развитию

20 декабря в режиме онлайн прошел Азиатский круглый стол 2022 года по экологически безопасному низкоуглеродному развитию, организованный Китайским альянсом интеллектуальной энергетики. Девять гостей — г-н Мойн уль-Хак (Moin ul Haque), посол Исламской Республики Пакистан в Китае, г-н Тувшин Бадрал (Tuvshin Badral), представитель и советник монгольского бизнеса в Китае, Алмас Чукин (Almas Chukin), генеральный директор компании Visor Kazakhstan и казахский экономист, Яхайя Берахтали (Yahaya Berakhtali), консультант и бывший глава компании EUAS International ICC, Кин Феа (Kin Phea), директор Института международных отношений Королевской академии Камбоджи, Хартанто Вибово (Hartanto Wibowo), директор по корпоративному планированию и развитию бизнеса компании PT PLN, Ли Баоцин (Li Baoqing), руководитель компании State Power Investment Group Co., Ltd и директор рабочего комитета, Гу Вэй (Gou Wei), заместитель генерального директора China Huadian Corporation, и Яо Цян (Yao Qiang), директор научно-технического комитета PowerChina — совместно провели углубленное обсуждение темы «инновационные достижения и опыт экологически безопасного и низкоуглеродного развития в Азии». На этой встрече на высшем уровне председательствовал специальный советник директора МЭА Ан Фэнцюань (An Fengquan).

Этот круглый стол, имеющий целью в полной мере поддержать усилия правительств, компаний, научно-исследовательских учреждений и заинтересованных сторон в странах Азии, должен стать платформой дружеских консультаций, обмена мнениями и диалога для совместного обсуждения таких важных вопросов, как создание модели экологически безопасного роста, цели по сокращению углеродных выбросов, развитие интеллектуальной энергетики и сотрудничество в области экологически безопасных технологий в целях достижения консенсуса по углублению диверсифицированного сотрудничества в «зеленых» отраслях и дальнейшего закрепления достижений в области систематического управления экологически безопасной энергетикой, внося таким образом больший вклад в совместное построение сообщества с общей судьбой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Важным результатом круглого стола стал подписанный почти 30 представителями Казахстана, Турции, Камбоджи, Китая и других стран и регионов документ под названием «Создание экологически чистой и низкоуглеродной планеты: Азиатская инициатива по экологически безопасному и низкоуглеродному развитию», в котором содержится призыв к азиатским странам добиваться консенсуса и углублять сотрудничество в таких областях, как преобразование глобальной энергетической системы, обмен технологиями в области экологически чистой энергетики и создание технологических решений с нулевым уровнем углеродных выбросов, чтобы вместе создавать «зеленую и низкоуглеродную планету», стремясь к дальнейшему развитию человеческой цивилизации и преобразованию методов экономического и социального развития в экологически чистые и низкоуглеродные.