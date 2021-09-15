Состязания «Формула Студент» повысят интерес молодежи к техническому образованию

В них примут участие команды студентов российских и зарубежных высших учебных заведений.

На территории комплекса технических видов спорта RDRC Racepark в Московской области с 16 по 19 сентября пройдут инженерно-спортивные соревнования «Формула Студент Россия».

Организатором выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. В соревнованиях примут участие команды студентов российских и зарубежных высших учебных заведений. «Формула Студент» служит трамплином в их карьере — благодаря успешному участию можно получить приглашение на работу от известных автопредприятий Москвы и других российских регионов, а также от иностранных автохолдингов.

«Цель состязания — поддержать студенческие проекты, в которых сочетаются креативное начало и технические достижения молодых конструкторов в автомобильной отрасли. “Формула Студент” призвана повысить интерес молодежи к техническому образованию и помочь сделать выбор профессии в пользу инженерных специальностей», – сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Команды в течение года с нуля создавали гоночные автомобили формульного типа и готовили бизнес-планы своих изобретений. Теперь им предстоит защитить проекты, пройти техническую экспертизу автомобилей и продемонстрировать возможности машин на гоночной трассе.

Испытания на трассе — самый зрелищный этап соревнований. Участники состязаются друг с другом в дисциплинах «Ускорение на 75 метров», «Восьмерка», «Автокросс», «Гонка на выносливость» и других. Оценивать молодых конструкторов будут международные эксперты в области машиностроения и автоспорта.

Полная программа опубликована на сайте соревнований. Там же будет размещена ссылка на прямую трансляцию состязаний на You Tube. Посетить заезды в качестве зрителя может любой желающий, организаторы обеспечат соблюдение всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Студенческие инженерные соревнования «Формула Студент» проводятся Сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) с 1978 года. Российский зачет, организатором которого с 2018 года выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, входит в программу международных состязаний Formula Student, которая проходит также в США, Англии, Германии, Италии, Австралии, Бразилии, Японии, Испании, Венгрии, Финляндии и других странах.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.