Сотрудник КРЭТ стал первым Почетным изобретателем Рязанской области

Сотрудник Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») удостоен звания «Почётный изобретатель Рязанской области». Первым почетным изобретателем региона стал руководитель группы конструкторского отдела завода Валерий Кабанов. Он работает на предприятии более 47 лет, за эти годы получил более 150 патентов. Его изобретения активно используются и уже подтвердили свою эффективность.

Разработки Валерия Кабанова относятся к самым различным сферам – от общего машиностроения, авиаприборостроения и радиоэлектроники до инструментально-технологического оборудования. Прогрессивные технические решения изобретатель предлагает в процессе выполнения конструкторских работ. Как отмечает генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов, внедрение этих разработок позволяет снизить себестоимость продукции, улучшить её характеристики, повысить конкурентоспособность.

Одно из изобретений – универсальный конструктивный модуль для жесткого крепления блоков бортовой аппаратуры на объектах-носителях: авиационной, наземной и морской технике. Разработка позволила решить одну из серьезных проблем эксплуатации радиоэлектронных изделий. Применение модуля позволяет существенно сократить вибрации и механические нагрузки, из-за которых происходит значительный процент отказов авиационных и иных радиоэлектронных изделий. Изобретение широко используется и уже подтвердило свою эффективность.

«Одним из важнейших условий конкурентоспособности предприятий является постоянное совершенствование производственных процессов. Предложить лучшие инновационные решения зачастую могут именно высококвалифицированные сотрудники самих предприятий, изнутри знающие все производственные процессы. Именно поэтому на наших предприятиях существенное внимание уделяется обучению, повышению квалификации специалистов, поддержке их изобретательской деятельности», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.