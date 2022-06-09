Сотрудники казанских предприятий КРЭТ померились силой удара

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Госкорпорации Ростех провел в Казани первый в 2022 году отборочный этап чемпионата по боксу и силе удара «Ударная десятка». Спортивный праздник объединил около 1 200 участников, каждый из которых проверил свою силу удара. Теперь чемпионы Казани посоревнуются за право представить КРЭТ на гранд-финале «Ударной десятки» в Москве.

«Ударная десятка» – уникальный корпоративный проект Госкорпорации Ростех, который за шесть лет объединил 77 000 участников от Калининграда до Иркутска. КРЭТ традиционно принимает в чемпионате активное участие. Так в прошлом году Концерн завоевал звание самого ударного холдинга Ростеха – участие в «Ударной десятке» приняло 11 тысяч человек. Партнером проекта выступает «Академия бокса», обладающая большим опытом проведения крупных спортивных мероприятий. Планируется, что в 2022 году Концерн проведет пять региональных чемпионатов, участие в которых примут тысячи работников КРЭТ со всей России.

«Сегодня мы участвуем в масштабном спортивном мероприятии, которое проводит Госкорпорация Ростех. Отмечу, что в прошлом году мы стали одним из самых ударных холдингов Ростеха, в этом году планируем вновь стать лучшими, – подчеркнул заместитель генерального директора по гособоронзаказу КРЭТ Марат Бадгутдинов. – Этот проект имеет очень важное значение – корпоративный спорт помогает сплотить большой коллектив Ростеха, способствует развитию и укреплению командного духа работников предприятий. Именно поэтому мы всегда с радостью поддерживаем чемпионат и принимаем в нем активное участие».

По итогам чемпионата в Казани рекордсменом среди мужчин стал Павел Шипаев, выбивший 687 кг, звание сильнейшей сотрудницы завоевала Ирина Переведенцева, ее результат – 187 кг.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Росэлектроника», «Швабе», Концерн Калашников и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.