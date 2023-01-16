Сотрудники компаний Группы АФК «Система» подарили подопечным социальных учреждений почти тысячу занятий с репетиторами

Благотворительная онлайн-акция «Новогоднее чудо», организованная Благотворительным фондом «Система» – оператором социальных инвестиций АФК «Система», собрала около 600 тысяч рублей пожертвований – эти денежные средства превратятся в более чем 800 часов индивидуальных занятий с преподавателями для восполнения академических пробелов и подготовки к сдаче экзаменов. Новогоднюю инициативу поддержали не только сотрудники Корпорации и ее активов частными пожертвованиями, но и компании Группы АФК «Система» – специальными проектами.

В 2022 году акция «Новогоднее чудо» прошла уже второй раз в рамках и в поддержку фандрайзингового проекта «Лифт без отказа», реализуемого БФ «Система» совместно с фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Проект помогает воспитанникам социальных учреждений подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам, поступить в образовательное учреждение и получить профессию, а значит – шанс на счастливую жизнь.

«Сопричастность, сотворчество, возможность внести свой, пусть и небольшой вклад, — всегда объединяет людей, формирует близость, корпоративный дух. Благотворительный фонд «Система» инициирует ряд добрых инициатив, объединяющих компании Группы АФК «Система» и их сотрудников со всей страны. Одной из них и стала наша акция «Новогоднее чудо», ориентированная на возможность персональной вовлеченности именно сотрудников. В этот раз она обрела новый вектор – в 2023 году Фонд планирует развивать важное направление интеллектуального волонтерства. Наряду со сбором средств для обучения ребятишек из социальных учреждений, мы пригласили сотрудников поделиться своим опытом, знаниями, выступить наставником для только делающих свои первые профессиональные шаги молодых людей. В рамках акции сотрудники МТС, Ozon, Sitronics Group и других компаний выразили свое желание стать интеллектуальными волонтерами и наставниками. Эта работа продолжится», – рассказала президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова.

Акцию поддержали АФК «Система», Группа «Эталон», Sitronics Group, МТС и МТС Банк, Segezha Group, ERSO, OZON, Concept Group, ГК «Бизнес-Недвижимость», Группа компаний «МЕДСИ», Сosmos Hotel Group, Агрохолдинг «Степь», «Биннофарм Групп», БЭСК и другие активы Корпорации. В рамках акции было совершено 380 пожертвований на общую сумму 586 873 рубля, которые превратятся в 803 занятия с репетиторами подопечных социальных учреждений. Лидерами по общей сумме пожертвований среди более 20 компаний стали Группа «Эталон», Sitronics Group, МТС и МТС Банк, Segezha Group и АФК «Система».

Совершить пожертвование можно было на сайте проекта, а также через МТС Банк, который с момента запуска проекта «Лифт без отказа» помогает совершить доброе дело в привычном интерфейсе: мобильном приложении, интернет-банке или платежном сервисе МТС Деньги.

МТС организовала бесплатный новогодний онлайн-кэмп для более чем 2000 российских школьников, которые получили возможность раскрыть свои таланты в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям (контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и фотография) и применить полученные знания в конкурсах. Онлайн-кэмп прошел уже второй раз на платформе федерального благотворительного проекта «Поколение М». За время его реализации победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. В рамках «Поколения М» собрано более 22 млн рублей, которые направлены на лечение 69 детей. тяжелобольных детей.