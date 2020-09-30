Сотрудники «Технодинамики» отмечены Президентскими наградами

Сотрудники холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех удостоены государственных наград. Соответствующее распоряжение подписал Президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с распоряжением № 213-РП президентскими наградами были удостоены шесть сотрудников «Технодинамики». Почетные грамоты получили заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению Алексей Анатольевич Воронин, заместитель генерального директора по ГОЗ Максим Анатольевич Захаревич и заместитель генерального директора по безопасности Михаил Юрьевич Митюк. Благодарностью были отмечены заместитель генерального директора по бюджетированию и стратегии Юрий Анатольевич Семенцов, директор Центра проектирования Дмитрий Александрович Кудерко и начальник управления слияний и поглощений Николай Николаевич Чайкин.

Кроме того, в соответствии с распоряжением № 227-РП благодарностью Президента РФ был отмечен коллектив АО «Технодинамика».

«Главный актив «Технодинамики» — это люди. Высококвалифицированные специалисты, способные решать нетривиальные задачи, умеющие создавать уникальные разработки и задавать новые тенденции. Подлинные прорывы строятся на системной работе коллектива, интеграции процессов разработки и производства, а залогом их успешного функционирования является грамотное управление. Полученные награды – подтверждение высоких компетенций наших сотрудников. Я поздравляю всех с заслуженными наградами и благодарю за профессиональную работу!», — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.