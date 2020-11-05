Сотрудники завода позволили предприятию КРЭТ сэкономить 20 млн рублей

На Раменском приборостроительном заводе (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации Ростех) стартовал «месячник полезных предложений». Главная цель проекта – вовлечение сотрудников в работу по рационализации, формирование идей и проектов по развитию завода. Сотрудники предприятия совместно с профильными экспертами подготовят предложения, которые в перспективе позволят получить экономический или технический эффект. Авторы лучших инициатив смогут получить до 25% средств, сэкономленных благодаря их проекту в течение года.

К рассмотрению принимаются предложения по совершенствованию технологических и производственных процессов, модернизации выпускаемых изделий, оптимизации расходов и сокращению издержек, улучшению условий труда и повышению корпоративной культуры.

«Очень важно, когда сотрудники получают возможность принять реальное участие в стратегическом развитии предприятия, сформировать предложения по повышению эффективности, совершенствованию рабочих процессов. Во-первых, это помогает самим специалистам самореализоваться, повышает их заинтересованность в работе. Во-вторых, самые эффективные решения и проекты зачастую могут предложить именно сами сотрудники, изнутри знающие все особенности производственных процессов, – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов. – Отмечу, что специалисты РПЗ традиционно принимают участие в работе по рационализаторству. За девять месяцев 2020 года по данному направлению было направлено пятьдесят предложений, семь из которых показали экономический эффект на общую сумму около 20 млн рублей».

Предложения по рационализации рассматриваются специальной комиссией, в состав которой входят главные специалисты различных подразделений завода. Среди ключевых критериев оценки инициатив: новизна, актуальность, практичность, эффективность.

Для сотрудников чьи предложения будут признаны полезными, предусмотрено единовременное денежное вознаграждение. Более того, если по результатам внедрения инициативы будет достигнут значительный экономический эффект, автор сможет рассчитывать на выплату премии в размере до 25% от суммы годовой экономии.

Экономию удалось обеспечить за счет импортозамещения комплектующих, модернизации применяемых в производстве станков, изменения конструкции изделий, выпускаемых в рамках гособоронзаказа, совершенствования методики калибровки приборов, используемых при монтаже радиоэлектронного оборудования, оптимизации логистики перевозки грузов.

Новая акция, организованная Советом молодежи предприятия и бюро рационализаторства и изобретений, популяризацию данной работы и обучение сотрудников. Итоги проекта будут подведены в декабре.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.