Совершенствоваться во всех аспектах их жизни призывает женщин Hisense

Согласно Докладу Всемирного экономического форума о глобальном гендерном разрыве за 2021 год, до наступления гендерного равенства осталось 135,6 лет. Это значит, что миру необходимо уделять больше внимания достижению гендерного равенства в целях создания устойчивого будущего. Для решения проблемы гендерного неравенства в этом году было решено провести Международный женский день под лозунгом «Гендерное равенство сегодня для устойчивого будущего» (Gender equality today for a sustainable tomorrow), чтобы побудить мировую общественность объединить усилия для создания справедливого и инклюзивного пространства для каждого.

Компания Hisense придает большое значение обеспечению гендерного равенства, культурного и расового разнообразия и инклюзивности на рабочем месте. Корпорация делает все для того, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью команды, в которой всем предоставляются равные возможности для раскрытия своего потенциала. Таким образом поощряется личное и профессиональное развитие всех сотрудников независимо от существующих и возможных ограничений.

Hisense призывает женщин сиять и совершенствоваться во всех аспектах их жизни

Полностью признавая те препятствия, с которыми сталкиваются женщины, в частности, при карьерном росте, компания Hisense осознает важность создания атмосферы равноправия и инклюзивности на рабочем месте. В настоящее время 41,6% рабочей силы компании Hisense International составляют женщины. Это заметно выше среднего мирового показателя, который составляет 38,89%.

По мере развития корпоративной культуры компании в направлении инклюзивности, культурного и расового разнообразия все больше женщин занимает ведущие должности.

Главу компании Hisense Japan Ли Вэньли (Li Wenli) многие коллеги считают образцовым лидером — она полностью посвящает себя карьере, вдохновляет других своим примером и поощряет постоянный профессиональный рост своих сотрудников. С момента своего прихода в Hisense она живет в Японии. За 10 лет у г-жи Ли получилось добиться десятикратного увеличения объема продаж. Она постоянно бросает себе вызов, являясь примером для других женщин-сотрудников и призывая их воплощать свои мечты, добиваться успеха на рабочем месте и становиться лучшими в своей области.

Старший исполнительный директор и глава отдела продаж по направлениям CE, HA и Mobile в компании Hisense South Africa Луна Нортье (Luna Nortje) отмечает, что в основе корпоративного стиля Hisense лежат скромность и честность, а самое главное преимущество компании — предоставление равных возможностей всем сотрудникам. Г-жа Луна всегда поддерживает своих коллег-женщин на пути к самосовершенствованию и профессиональному развитию.

Hisense оказывает поддержку женщинам в спорте, помогая им раскрыть свой потенциал в различных областях

Компания Hisense стала партнером Чемпионата Европы по футболу среди женщин 2022 года. Ранее, в 2017 году, компания выступила спонсором турнира. Стремясь вдохновить женщин достигнуть большего в спорте, Hisense и УЕФА запускают кампанию «Помни имя» (Remember the Name). С ее помощью партнеры надеются привлечь внимание к женскому футболу и обеспечить игрокам-женщинам тот уровень мирового признания, который они заслуживают.

Компания Hisense разделяет спортивные ценности — важность общих усилий, командной работы, уважения и духа товарищества. В будущем компания Hisense продолжит работу над обеспечением равноправия и созданием более устойчивой среды для женщин, девочек и остальных сотрудников. Параллельно с развитием технологий это поможет компании превратиться в бренд, который будет пользоваться доверием во всем мире.