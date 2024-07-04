Совет молодых депутатов посетил объекты Росводоканал Краснодар

100 млн. рублей за последние три года вложил Росводоканал Краснодар только в техническое перевооружение автотранспортного цеха. Общий объем инвестиций, направленных на развитие водоснабжения в краевом центре, превысил два миллиарда рублей. Об этом на предприятии рассказали членам Совета молодых депутатов, которые побывали с экскурсией на объектах краснодарского водоканала.

Вместе с депутатами на предприятие приехали представители органов исполнительной власти, руководство комитета СМД Кубани по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ — Елена Аверьянова и Владислав Андриянов. Гостям показали автотранспортный цех предприятия. Генеральный директор Дмитрий Павлюченко подчеркнул, что материально-техническому оснащению водоканал уделяет особое внимание.

Особый интерес у участников вызвали аварийные автомобили, ставшие победителями конкурса «Высокая культура производства». На протяжении трех месяцев 56 бригад предприятия борются за звание «Лучшая бригада». Специальная комиссия оценивает теоретические знания мастеров, их практические навыки во время проведения аварийных работ, и соответствие системе 5С.

Председатель комитета СМД Елена Аверьянова подчеркнула, что проведение подобных мероприятий положительно сказывается не только на имидже компании, но и повышает лояльность сотрудников.

Во время круглого стола участники обсудили комплексную модернизацию коммунальных сетей и объектов в рамках концессионного соглашения, которое будет действовать до 2071 года. За 49 лет компания планирует вложить в модернизацию сетей 106,73 миллиардов рублей в ценах соответствующих лет.

«Концессионное соглашение – это долгосрочный и понятный план совместных действий муниципалитета и частного оператора. Мы хотим объединить усилия городских властей и нашего предприятия для достижения общей цели – повышение качества жизни краснодарцев», — отметил Дмитрий Павлюченко.

Одной из обсуждаемых тем стала реализация инвестиционной программы. За 2023 год силами Росводоканал Краснодар построено и реконструировано более 20 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Выполнена реконструкция водозабора Восточный-1 и ВНС Пашковская, а также реконструкция первого этапа ОСК-2.

Ключевыми пунктами реализации инвестпрограммы в 2024 году стали строительство водопровода, протяженностью 13 километров вдоль Западного обхода; строительство сети водоснабжения от улицы Кирилла Россинского до Дорожной; реконструкция напорных сетей водоснабжения и водопроводной насосной станции «Роща». По части водоотведения – реконструкция коллектора диаметром 900 миллиметров по улице Уральской, реконструкция канализационной станции «Гассия» и насосной станции «Тепличная». А также реконструкция ОСК-2, с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод.

Дмитрий Павлюченко также акцентировал внимание молодых депутатов на проблеме сомнительных услуг по подключению к сетям, оказываемых частными организациями. Горожане часто жалуются на некачественно оказанные услуги, завышение стоимости работ и ошибки, которые совершили такие «специалисты» при проектировании и строительстве сетей. В качестве решения Росводоканал Краснодар запустил услугу «Договор – все включено!». Жители Краснодара могут подключить воду и канализацию в кратчайшие сроки и с минимальным набором документов.

«Всегда интересно узнать, как устроено и как работает крупное предприятие сферы ЖКХ, которое обеспечивает водой большую часть города Краснодара. Удалось обсудить проблематику этой отрасли и перспективы ее развития. Во время осмотра ключевых объектов Росводоканала и специализированной техники стало видно, что предприятие развивается большими темпами. При этом вложения в обновления и модернизацию организации не ложатся на плечи жителей города. Хочется только пожелать команде Росводоканала терпения и энергии в их не легком, но очень важном для горожан деле!», — поделился секретарь профильного комитета СМД Владислав Андриянов.

В завершении встречи представители законодательного собрания побывали на водозаборе «Ново-Западный», где познакомились с процессами подготовки воды и смогли попробовать воду из скважины.