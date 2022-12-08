Советы ЦОБ: как правильно эксплуатировать печь?

Зимой владельцы частных домов должны обращать внимание на особенности эксплуатации печного оборудования, чтобы избежать пожаров. Об этом регулярно напоминают сотрудники экстренных служб и Центра общественной безопасности. Простые правила позволяют избежать большой трагедии – по данным Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, за 6 месяцев 2022 года в России произошло 197 000 пожаров, причем количество возгораний в жилом секторе выросло на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Чтобы избежать пожара, прежде всего, следует обратить внимание на состояние изоляции нагревающихся элементов печи. ЦОБ рекомендует: «Дымовая труба печи, при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия, должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см с дополнительной изоляцией асбестом или 38см без изоляции». Асбестовая изоляция также может быть распространена по всей длине металлической трубы – хризотиловый асбест, из которого она изготовлена, обладает низкой теплопроводностью. Также он не горит при любых температурах, не выделяет вредные пары при нагреве, не проводит электричество и устойчив к механическим повреждениям, влажности и другим неблагоприятным условиям. Изоляция нагревающихся элементов хризотил-асбестовом позволит убрать риск возгорания при их перегреве.

Также асбест используют при организации пространства перед печным зевом. Из этого минерала изготавливают специальную ткань, которая называется «асбестовая кошма». Она не горит, так что её можно постелить перед печным зевом создав безопасную площадку для улавливания случайных искр и выпавших угольков. Если не удается найти ткань, можно использовать лист плоского шифера – он также изготовлен из хризотилового волокна и цемента, т.е. не загорится при любых условиях. Такие же способы защиты от открытого пламени используют в «горячих цехах» и на сталелитейном производстве. Асбестовая кошма активно используется рабочими в качестве защитного снаряжения.

Всего из хризотилового асбеста изготавливают более 300 видов промышленных изделий. Среди них – шифер, фасадные плиты, напорные и безнапорные трубы, плоский лист, сайдинг, накладки на тормозные колодки и многое другое. Строительные материалы на основе хризотилового асбеста сами по себе могут считаться элементами пожарной безопасности, ведь они единственные на отечественном рынке имеют класс «НГ», т.е. «негорючий». Они не загорятся при любых условиях, что означает ограничение распространения пламени во время пожара. Также хризотиловая продукция не проводит электричество, что делает её одним из наиболее эффективных материалов для изоляции проводов. Искра короткого замыкания не сможет поджечь деревянную стену, если провод находится в «хризотиловой броне».

Сегодня хризотилцементные строительные материалы являются одними из самых доступных и долговечных предложений, большинство из них на 100% импортозамещены на всей производственной цепочке.