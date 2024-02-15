Совладельца холдинга B&B Александра Балаховского отправили в СИЗО из кардиореанимации

Дорогомиловский районный суд Москвы изменил меру пресечения вопреки медицинским документам, которые подтверждают, что Балаховский не мог явиться на предыдущее заседание по объективным причинам. Ранее судимый за мошенничество юрист Денис Шапиро обвинил 73-летнего бизнесмена и двух других фигурантов дела в хищении 4 млрд рублей. Есть весомые опасения, что минимум один из них не доживет до приговора , сообщает «Версия».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы, 73-летний совладелец холдинга В&В Александр Балаховский был переведен из-под домашнего ареста в СИЗО. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство гособвинителя, просившего об ужесточении меры пресечения. Основанием для такого решения стала неявка подсудимого на предыдущее заседание, состоявшееся 30 января.

Александр Балаховский не смог появиться на прошлом заседании в суде, поскольку его состояние здоровья резко ухудшилось, и он попал в кардиореанимацию. Таким образом, как полагают в прокуратуре, не придя на заседание суда, фигурант уголовного дела допустил злоупотребление правом со своей стороны.

При этом в суд была своевременно предоставлена информация, что с 23 по 29 января у Балаховского был открыт больничный лист, с 29 по 31 января он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии для больных с острым инфарктом миокарда, а затем, с 31 января по 7 февраля – в кардиологическом отделении ГБУЗ ГКБ имени В.П. Демихова. Как уточняется в справке из больницы (копии медицинских документов имеются в распоряжении нашей редакции), Александр Балаховский «30.01.2024 участвовать в судебном заседании не имеет возможности». Но похоже, что мнение прокуратуры о «злоупотреблении правом» оказалось для суда более убедительным, чем мнение медиков о состоянии здоровья обвиняемого. Защита не согласна с ужесточением меры пресечения и намерена обжаловать решение суда.

«Наша версия» длительное время наблюдает за громким и резонансным делом «Денис Шапиро против B&B». Ранее Александр Балаховский уже оказывался в СИЗО, однако потом его перевели под домашний арест – именно ввиду состояния здоровья. Позднее ему изменили меру пересечения на запрет определенных действий. И вот теперь 73-летний человек, имеющий серьезнейшие проблемы с сердцем, могущие в любой момент потребовать медицинского вмешательства – вызова реанимационной бригады и экстренной госпитализации – вновь оказывается в СИЗО. Что это – непростительная по отношению к здоровью и жизни человека небрежность суда или недобрый умысел в его отношении?

Помимо Александра Балаховского, по этому скандальному делу проходят еще два человека: это второй совладелец холдинга В&В Яков Босинзон и гендиректор ныне ликвидированного ООО «Бест Клин» Александр Савоськин. Им вменяется мошенническое хищение у ООО «Бест клин» исключительных прав на товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и других, незаконное использование промышленных образцов, повлекшее крупный ущерб, незаконное использование чужих товарных знаков группой лиц по предварительному сговору, организация злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями для ООО «Бест Клин» и легализация полученного незаконным способом имущества. По оценке следствия, ущерб по данному делу превышает 4 миллиарда рублей. Потерпевшим по делу является скандально известный юрист Денис Шапиро.

Как сообщил адвокат Игорь Рябенков, представляющий интересы одного из подсудимых, ранее Арбитражный суд Московской области установил, а Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил, что долями компании Босинзона и Балаховского пытались завладеть лица, подконтрольные Денису Шапиро. Но Дорогомиловский суд отказался приобщить к делу эти решения. Таким образом, позиция арбитража осталась без внимания.

Ситуация выглядит так, что в 2014 году в результате определенных манипуляций в собственности Шапиро оказались 30% ООО «Бест Клин». Он стал генеральным директором компании, владеющей правами на товарные знаки производителей бытовой химии. Предполагаемую схему завладения привлекательными бизнес-активами мы описывали ранее. В том же году Шапиро задержали по подозрению в совершении другого преступления.

Напомним, что в «послужном списке» Дениса Шапиро, также известного под именами Дионисий Золотов и Денис Тумаркин, пять судимостей, в том числе – за мошенничество в отношении умерших владельца компании «Королевская вода» Иосифа Бадалова и топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Юрист вышел на свободу в 2019 году, после чего обратился в СК с заявлением против совладельцев холдинга В&В. Подсудимые не признают вину ни по одному из пунктов обвинения. И, если принимать во внимание мнение медиков, по крайней мере одному из них – Александру Балаховскому – отстаивание своей правоты вполне может стоить жизни.

Источник: «Версия»