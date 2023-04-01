Совместимость комплекса IT-продуктов «Диспетчер» и решения Kaspersky IoT Secure Gateway подтвердили ГК «Цифра» и НПО «Апротех»

Компания «Цифра» и НПО «Адаптивные промышленные технологии» (Апротех), дочернее общество «Лаборатории Касперского», завершили успешное тестирование совместимости комплекса IT-продуктов «Диспетчер», предназначенного для контроля за работой производственного оборудования, и кибериммунных (обладающих «врожденной» защитой от киберугроз) шлюзов данных Kaspersky IoT Secure Gateway (KISG), построенных на базе операционной системы KasperskyOS. Партнерское решение подтвердило свою функциональность и позволяет обеспечить дополнительную кибернадежность промышленного IoT.

В современной цифровой реальности, когда предприятия накапливают все большие объемы данных, острее встает вопрос защиты информации. Важно не допустить утечки информации и вывода из строя производственного оборудования извне. Благодаря совместной работе специалистов компаний удалось создать решение для организации работы киберзащищенной промышленной IoT-системы. Шлюзы отвечают за доверенный транспорт данных с оборудования в сертифицированный ФСТЭК «Диспетчер». Последний в свою очередь преобразовывает данные в настраиваемые и удобные для анализа отчеты и графики, чтобы пользователи могли видеть полную картину процессов в динамике и использовали полученную информацию для повышения эффективности производственных процессов, сокращения простоев оборудования, управления ремонтами и обслуживанием.

Располагаясь между полевым уровнем и общей сетью предприятия, Kaspersky IoT Secure Gateway может принимать поток информации с оборудования по различным протоколам и транслировать в «Диспетчер». При этом инфраструктура защищена от кибератак благодаря функциям безопасности шлюза (IDS/IPS). Устройство, выполняющее функции межсетевого экрана (firewall), также ведет мониторинг сети, позволяя вовремя обнаружить несанкционированные подключения к ней. Всеми же событиями, которые регистрирует KISG, а также настройками шлюза можно удобно управлять через консоль Kaspersky Security Center.

Безопасность при работе с системой «Диспетчер» подтверждена сертификацией ФСТЭК. На данный момент «Диспетчер» является единственной в России системой в категории систем мониторинга оборудования с подобным подтвержденным уровнем защиты информации. Согласно шестому уровню доверия, «Диспетчер» может быть установлен на значимых объектах критической информационной инфраструктуры 3 категории.

«Представьте, что мастер цеха зашел в систему, в которой есть все промышленные данные, через персональный компьютер, который оказался заражен, будь то через доступ в интернет или вставленную флешку. Это прямая угроза всему производству. Злоумышленники могут войти в систему, вывести ее из строя и похитить данные: что изготавливается на объекте и в каком объеме. Еще хуже, если им удастся остановить линию или конвейер, стереть или отформатировать систему управления, восстановление которой может занять недели. Поэтому мы постоянно работаем над повышением уровня информационной безопасности. Для этого в «Диспетчере» было проведено полное шифрование данных. Интеграция с кибериммунным шлюзом – следующий шаг в повышении уровня информационной безопасности при работе с IoT на предприятиях. «Цифра» как лидер в вопросах повышения эффективности промышленности при участии «Лаборатории Касперского» и компании «Апротех» будет и далее развивать российские цифровые решения для производства с высоким уровнем информационной безопасности», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

«Цифровизация, через которую сегодня проходит все больше производственных предприятий, несомненно, способна вывести их на новый уровень, но только если при этом уделять достаточное внимание кибербезопасности. В «Лаборатории Касперского» прогнозируют, что атаки на промышленность, которая и так является лакомой целью для киберзлоумышленников, будут становится все сложнее и проводиться все чаще. Я уверен, что наши с «Цифрой» совместные решения не только помогут заказчикам развивать бизнес, но и позволят быть спокойными за надежность своих данных и систем», — поделился Денис Бахаев, генеральный директор Апротех.

В дальнейшем компании намерены совместно разрабатывать безопасные вертикальные решения для индустриальных предприятий. Эти решения позволят заказчикам получать надежные данные с оборудования и использовать их для повышения эффективности производств и бизнеса, предотвращения простоев и нештатных ситуаций.

О компании «Цифра»

Группа компаний «Цифра» (https://t.me/zyfra_com) – разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является лидером российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и перспективным партнёром в области цифровой трансформации на международном уровне.

«Цифра» обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.

Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.

О компании Апротех

НПО «Адаптивные промышленные технологии» (Апротех) — дочерняя компания «Лаборатории Касперского», помогающая предприятиям эффективно и безопасно пройти цифровую трансформацию 4.0. Этому способствуют передовые кибериммунные IoT-шлюзы компании, которые организуют транспорт данных в сквозных цифровых сервисах, разрабатываемых совместно с партнерами для решения бизнес-задач заказчиков. Услуги Апротех, в числе которых консалтинг и аудит, исследовательские работы и обучение, упрощают кибербезопасный переход к новым технологиям.

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Кибериммунитет и KasperskyOS

Кибериммунитет — это «врожденная» защищенность IT-системы, ее способность противостоять кибератакам без использования дополнительных средств безопасности. Подавляющее большинство видов атак на кибериммунную систему неэффективно и не может повлиять на выполнение ею критических функций. «Лаборатория Касперского» разработала кибериммунный подход к созданию IT-решений, а также собственную операционную систему KasperskyOS — платформу для разработки кибериммунных продуктов. Такие продукты востребованы в отраслях, где существуют повышенные требования к кибербезопасности, надежности и предсказуемости работы IT-систем — в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, в системах умного города.