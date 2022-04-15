Совместный проект Псковской областной филармонии и с Клуба музыкантов Петербургского особняка Мясникова «Навстречу конкурсу имени С. В. Рахманинова» стартует в большом концертном зале Псковской областной филармонии 15 апреля. Исполнят сочинения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского буду лауреат первой премии и гран-при конкурса имени Ференца Листа, единственная российская ученица Даниэля Баренбойма Марина Яхлакова, лауреат международных конкурсов, российско-швейцарский дирижер Александр Кушнарев и Губернаторский симфонический оркестр под управлением Николая Хондзинского.

Марина Яхлакова сыграет два сложнейших фортепианных произведения Сергея Рахманинова: «Рапсодию на тему Паганини» и Концерт №3 для фортепиано с оркестром, дирижер Николай Хондзинский.

Также в концерте прозвучит посвящение П. И. Чайковского русской зиме – Симфония №1 «Зимние грезы».

Николай Ходзинский, российский дирижёр, основатель Камерной капеллы «Русская консерватория» — — коллектива, снискавшего репутацию первооткрывателя незаслуженно забытых шедевров отечественной музыки XX столетия и не известных в России памятников европейского музыкального барокко. Художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра Псковской филармонии. Как приглашённый дирижёр сотрудничал с Мариинскими театром, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Волгоградским академическим симфоническим оркестром, The Universal Ballet Company (Сеул, Южная Корея), Государственным академическим симфоническим оркестром им. Светланова, Рязанским Музыкальным театром (главный дирижёр в сезоне 2011-2012), Екатеринбургским камерным хором «Доместик», Архангельским Государственным камерным оркестром, балетной труппой «Кремлевский балет», театрами «Русская опера», «Балет Москва» и др. Редактировал и впервые исполнил в наше время ряд вокально-оркестровых и инструментальных сочинений Я. Д. Зеленки, А, Вивальди, И. Г. Пизенделя. Автор проекта по первому исполнению в России всех духовных кантат И. С. Баха. Автор проекта «Terra barocco», в рамках которого впервые в России прозвучали сочинения Я. Д. Зеленки, Г. Ф. Генделя, Г. Ф. Телемана, И. С. Баха, И. К. Баха, А.

Марина Яхлакова, выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, аспирантуры берлинской Академии Баренбойма-Саида. Обладательница гран-при конкурса имени Ференца Листа.

Александр Кушнарев, валторнист и дирижер. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, Высшую школу музыки Люцерна. Повышает квалификацию в Магистратуре Новосибирской консерватории им Глинки в классе Народного артиста России Юрия Ткаченко. Дирижировал симфоническим оркестром Люцерна (Швейцария), кантональным оркестром города Тун (Швейцария), концертным оркестром ЮГРЫ, оркестром Вологодской областной филармонии. Является основателем камерного оркестра «Préféré».