Создание каталога памятников общей истории в Центральной Азии поможет их восстановлению и сохранению

В каком состоянии находятся памятники нашей общей истории в странах Центральной Азии? Какая работа должна быть проведена, чтобы сохранить их для будущих поколений? Эти вопросы обсуждались на международной видеоконференции, проведенной 22 декабря Экспертным клубом «Урал-Евразия».

Как рассказала руководитель международной команды «Волонтеры Победы» Анна Лопачева, в Кыргызстане работа по сохранению региональных памятников, посвященных различным периодам общей истории, проводится в первую очередь силами местных волонтерских организаций.

— Средства на ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной войне, из местных бюджетов получить очень сложно, – отметила А. Лопачева. – Так, в нашем селе Панфиловское в Чуйской области в 1980 году жители на собственные средства создали памятник генерал-майору И.В. Панфилову, однако с момента постройки памятник ни разу не проходил капитального ремонта, и мы не знаем, где изыскать на это средства. В то же время, например, в г. Караколе памятник выдающемуся русскому исследователю Николаю Михайловичу Пржевальскому был недавно реконструирован при поддержке муниципалитета, там дела в этом плане обстоят намного лучше, чем у нас.

Следует отметить, что работа «Волонтеров Победы» не сводится только к уходу за памятниками. К значимым датам истории Великой Отечественной войны они собирают продуктовые пакеты для ветеранов, а также проводят просветительскую работу среди школьников в современных форматах квестов и интеллектуальных игр. Средства на эту работу энтузиасты изыскивают собственными силами.

Также системно поставлена просветительская работа среди школьников и в Северном Казахстане. Например, осенью была проведена областная многоступенчатая олимпиада по истории Казахстана, одним из этапов которой стала проверка знаний учащихся истории родного края.

— На четвертом, заключительном этапе олимпиады школьники должны были представить эссе о памятнике в родном селе или о выдающемся жителе своего селения, например, Герое Советского Союза, – рассказал руководитель общественной организации «Движение вперед», учитель истории в средней школе села Большая Малышка Северо-Казахстанской области Виктор Сауков. – Такие олимпиады пробуждают в ребятах интерес к истории родного края, они начинают задумываться о том, что их окружает, размышлять над этим. Подобные олимпиады и конкурсы могут привлечь внимание ребят к сохранению тех памятных мест и объектов, которые их окружают и которые без внимательного отношения к ним просто разрушаются.

Стоит отметить, что каталогизация памятников общей истории в российско-казахстанском приграничье не проводилась уже давно, и состояние советских памятников в большинстве своем неизвестно.

— Российско-казахстанское приграничье имеет большое количество памятников, посвященных различным событиям общей истории, – рассказал в своем выступлении руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» Максим Крамаренко. — Это не только монументы в память о победе павших односельчан в Великой Отечественной войне, но и памятники героям и жертвам гражданской войны, освоению целины, и т.д. Современного каталога по ним нет. Что касается каталогизации памятников по Великой Отечественной войне, то частично этот вопрос был решен акцией «Атлас памяти», проведенной Представительством Россотрудничества в Казахстане осенью этого года: от участников требовалось прислать фотографию памятника из региона своего проживания. Однако и этот «атлас» далек от полноты.

Позитивные тенденции в ситуации с памятниками, посвященными Великой Отечественной войне, отмечены в Узбекистане. Как рассказал доцент Ташкентского филиала Российского экономического университета им. Плеханова Равшан Назаров, за последние четыре года государством была проведена большая работа по восстановлению ранее демонтированных или вовсе разрушенных памятников. Более того, к 75-летию Победы в столице республики Ташкенте были открыты Парк Победы и Музей славы, где представлены оригинальные экспонаты и военная техника времен войны.

— Работа по восстановлению памятников проделана огромная, и, если бы не карантинные ограничения этого года, сделано было бы еще больше, – подчеркнул Р. Назаров. – На эту работу по отдельным постановлениям президента Ш. Мирзиёева и правительства выделяются бюджетные средства. Свою лепту вносят общественные организации и волонтеры. Кроме того, когда создавался Музей Победы, жители Ташкента безвозмездно передавали для экспозиций вещи из личных архивов. На основе собранных материалов Институт истории Академии наук республики каждый год будет издавать небольшие альбомы о вкладе Узбекистана в общую победу, а в юбилейный год – большой подарочный.

При этом, отмечает эксперт, много работы по восстановлению разрушенного в предыдущие годы еще впереди.

Таким образом, основным вопросом повестки по сохранению и восстановлению памятников общей истории является их каталогизация, что должно стать отдельным проектом, и Экспертный клуб «Урал-Евразия» готов взять эту задачу на себя. Затем, уже на основании сводных данных о количестве и состоянии этих памятников, можно будет прорабатывать конкретные планы мероприятий по восстановлению и сохранению памятников в странах Центральной Азии.