СП XCMG Group представила первые интегрированные аккумуляторы для экологичных коммерческих перевозок

Технологии
24 июля 2024

XCMG & ENNEAGON, совместное предприятие компаний Xuzhou Construction Machinery Group («XCMG Group») и ENNEAGON Energy, представило свой первый комплект универсальных сменных аккумуляторных батарей, что является важным шагом для ускоренного внедрения использования энергии из возобновляемых источников коммерческим транспортом и дальнейшего развития экологичных транспортных решений.

XCMG Group Joint Venture Launches First Integrated Battery Pack for Green Commercial Transportation.

Недавно выпущенная аккумуляторная батарея предназначена для различных сценариев со временем замены от 1,5 до 4 минут. Инновационное рычажное конструктивное решение обеспечивает быстрое развертывание в течение 48 часов. В интегрированное решение включены: интегрированные зарядные станции постоянного тока с двумя розетками; низковольтные зарядные устройства постоянного тока; комбинированные агрегаты для замены аккумуляторов землеройных машин и транспорта; министанции для замены аккумуляторов; станции для замены аккумуляторов серии 800.

Предприятие XCMG & ENNEAGON, созданное в конце января 2024 года, всего за пять месяцев вышло на массовое производство.  

Ян Дуншэн (Yang Dongsheng), председатель XCMG Group, отметил, что это ключевой момент с точки зрения возможностей XCMG проводить исследования и разработки и осуществлять массовое производство интегрированного оборудования для зарядки и замены батарей. «Это укрепляет прочную основу для усиления лидерства в новых секторах энергетики, поскольку они продолжают использовать промышленные преимущества для стимулирования развития экосистемы вокруг новых энергетических решений».

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