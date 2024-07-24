СП XCMG Group представила первые интегрированные аккумуляторы для экологичных коммерческих перевозок

XCMG & ENNEAGON, совместное предприятие компаний Xuzhou Construction Machinery Group («XCMG Group») и ENNEAGON Energy, представило свой первый комплект универсальных сменных аккумуляторных батарей, что является важным шагом для ускоренного внедрения использования энергии из возобновляемых источников коммерческим транспортом и дальнейшего развития экологичных транспортных решений.
Недавно выпущенная аккумуляторная батарея предназначена для различных сценариев со временем замены от 1,5 до 4 минут. Инновационное рычажное конструктивное решение обеспечивает быстрое развертывание в течение 48 часов. В интегрированное решение включены: интегрированные зарядные станции постоянного тока с двумя розетками; низковольтные зарядные устройства постоянного тока; комбинированные агрегаты для замены аккумуляторов землеройных машин и транспорта; министанции для замены аккумуляторов; станции для замены аккумуляторов серии 800.
Предприятие XCMG & ENNEAGON, созданное в конце января 2024 года, всего за пять месяцев вышло на массовое производство.
Ян Дуншэн (Yang Dongsheng), председатель XCMG Group, отметил, что это ключевой момент с точки зрения возможностей XCMG проводить исследования и разработки и осуществлять массовое производство интегрированного оборудования для зарядки и замены батарей. «Это укрепляет прочную основу для усиления лидерства в новых секторах энергетики, поскольку они продолжают использовать промышленные преимущества для стимулирования развития экосистемы вокруг новых энергетических решений».