Специалисты, к которым хочется возвращаться. Кем может гордиться Москва

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Много лет работала в Экспертизе, что позволяет заниматься широкой общественной деятельностью в сфере контроля качества медицинских услуг. Борется за права и возможности компетентных врачей, и против людей без мед. образования, ведущих пропаганду в интернете, и занимающихся «лечением». Учит врачей обретать независимость, успех, развивая личный бренд. Цель — помочь пациентам найти лучших врачей там, где они привыкли получать информацию. Стремится массой образованных специалистов вытеснить невежество о здоровье из соцсетей и умов читателей. Преодолевает страхи, стеснение коллег, занятость! Вместе они осуществляют соцпроекты, выступают экспертами СМИ, открывают клиники, записывают онлайн-курсы для молодых коллег, пациентов. Кредо — «Доктор должен быть в Инстаграм». Создала ИнстаКлинику @mycross_klinika — концентрат лучших врачей Инстаграм Максим Калинов @advocatekalinov_official — лучший адвокат. Юр.стаж с 2005 года, член Ассоциации юристов России, криминальный эксперт. Помогает доверителям в ситуациях, связанных с уголовным преследованием, привлечением к уголовной ответственности. В прошлом работал следователем прокуратуры и Следственного комитета РФ, занимался расследованием резонансных уголовных дел — убийств и иных особо тяжких преступлений, имеет навыки работы криминалистом. А также помогает решать семейные, жилищные, наследственные и иные споры. Постоянный эксперт топовых телеканалов, где комментирует в основном уголовные дела. Публикуется в газетах и журналах. Получил известность представляя интересы медийных лиц advocatekalinov.ru Марина Леонова — лучший дизайнер украшений. Создатель бренда MARI JOO. Член Союза художников России, член Общероссийской общественной организации «Деловые женщины России», многодетная мама. Бренд не единожды был награжден Премией JEWELRY STAR в разных номинациях, среди которых “Новое дыхание в камне”-2013, “Цвет настроения”-2014, “Украшения со вкусом”-2015, “Любовь к камню”-2016, «Мода и стиль на каждый день”-2019. 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Пропагандирует семейные ценности, как инструмент в достижении гармоничных отношений, доказывая это личным примером. Светлана 22 года — в счастливом браке. По первому образованию она — юрист. Что позволяет ей более детально и профессионально работать с проблемами разводов и депрессивных состояний после них. Имея большой опыт наблюдений психологических травм женщин после сложных судебных разводов, составила на основании этих знаний авторские методики для решения этих ситуаций babaevasvetlana.com +79112532704 Babaevasv@yandex.ru