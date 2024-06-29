Специалистов по устойчивым финансам из 20 юрисдикций Азии собрало событие CASI в Гонконге

Альянс по наращиванию потенциала в области устойчивых инвестиций (Capacity-building Alliance of Sustainable Investment, CASI) провел второе очное мероприятие в Гонконге, за которым последовала экскурсия в Хучжоу, город пилотного проекта «зеленых» финансов в Китае. Мероприятие на тему «Расширение возможностей устойчивого развития и процветания в Азии: инновационные финансовые решения для связи и перехода» предоставило платформу для обмена передовым опытом и продвижения устойчивых финансов на развивающихся рынках и в развивающихся странах (EMDE). Мероприятие посетили более 300 участников из более чем двадцати юрисдикций.

Ма Цзюнь (Ma Jun), председатель альянса CASI и президент Института финансовой устойчивости (IFS), подчеркнул значительный дефицит финансирования, необходимого для целей устойчивого развития EMDE, составляющий триллионы долларов в год. Он отметил отсутствие возможностей для развития устойчивых финансовых рынков и формирования приемлемых для банков «зеленых» проектов в качестве ключевой причины этого дефицита. Альянс CASI решает эту проблему, предлагая учебные программы, в том числе очные мероприятия, веб-семинары и программы электронного обучения, для наращивания потенциала на Глобальном Юге.

В мероприятии, совместно организованном институтом IFS, Офисом содействия финансированию инфраструктуры (IFFO) Управления денежного обращения Гонконга (HKMA) и Университетом Гонконга (HKU), приняли участие высокопоставленные представители центральных банков, финансовых учреждений, корпораций, НПО и лидеры мнений из региона. Обсуждения охватывали следующие темы: структуры устойчивых финансов, раскрытие информации, низкоуглеродный переход, формирование проектов, смешанное финансирование, сохранение биоразнообразия и «голубые» финансы.

Артур Юн (Arthur Yuen), заместитель генерального директора управления HKMA, подчеркнул растущий интерес к устойчивым финансам, отмечая необходимость инновационных решений для снижения выбросов углерода и развития. Он подчеркнул роль государственного сектора в создании среды, способствующей устойчивым финансам.

Университет HKU стремится воспитать следующее поколение лидеров в области устойчивого развития. «Мы рассматриваем мероприятие альянса CASI как бесценную возможность наладить связь академических кругов с практическими действиями, чтобы вдохновить студентов принять на себя ответственность за развитие устойчивых финансов и устранить дефицит талантливых кадров в этой критически важной области», — сказал Ричард Вонг (Richard Wong), заведующий кафедрой экономики и профессор политической экономии центра Филиппа Вонга и Кеннеди Вонга (Philip Wong Kennedy Wong), Гонконгский университет.

После семинаров альянс CASI организует экскурсию в город Хучжоу, чтобы продемонстрировать инновационные решения в области «зеленых» финансов. Участники посетят местные «зеленые» банки, проекты и предприятия, чтобы понаблюдать за тем, как местная «зеленая» финансовая система поддерживает «зеленую» экономику и переход к низкому уровню выбросов парниковых газов. Объемы «зеленых» кредитов в Хучжоу росли примерно на 40 % ежегодно в течение последних семи лет, что подчеркивает успех города в области «зеленых» финансов.

На этом мероприятии была представлена платформа электронного обучения CASI, которую планируется запустить до конца текущего года. Альянс CASI также планирует провести два других крупных очных мероприятия до конца текущего года: одно для Ближнего Востока, а другое для Африки.